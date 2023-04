Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino: la verità viene a galla solo ora

Belen Rodriguez ammette il tradimento di suo marito. La situazione tra i due è davvero al limite. Che succede?

Quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la terza volta, il mondo del gossip ha sicuramente esultato. La loro è una coppia che nonostante gli e i bassi dura da quasi dieci anni. Stefano e Belen si sono conosciuti nel lontano 2013 quando entrambi facevano parte della trasmissione di Maria De Filippi, Amici. All’epoca la loro relazione fu un vero e proprio scandalo perché entrambi avevano relazioni con altre persone ma nello specifico Stefano era fidanzato con l’idolo del talent di Canale 5 Emma.

I due, a discapito delle malelingue, sono convolati a nozze e hanno avuto un figlio Santiago iniziando una nuova vita insieme. Purtroppo la felicità tra loro non è durata a lungo perché Stefano e Belen si sono poi lasciati nel 2016 intraprendendo storie con altre persone. Tuttavia, il matrimonio della coppia più chiacchierata del gossip italiano non era destinato ad esaurirsi così presto e i due sono tornati insieme nel 2019 per poi rilasciarsi però nel 2020.

Ed è in questo momento che Belen ha incontrato Antonio Spinalbese con il quale ha avuto un’intensa storia d’amore sfociata con la nascita della piccola Luna Marie. Eppure, Stefano e Belen anche dopo la nascita di Luna, hanno avuto modo di ritrovarsi e di riconciliarsi.

Belen è incinta?

C’è chi giura, tra i più attenti osservatori del web che Belen Rodriguez sia nuovamente incinta. Sarebbe il terzo figlio per la Rodriguez ma il secondo da suo marito Stefano. In molti, in effetti, hanno notato alcune rotondità sospette o una particolare scelta di colori scuri forse per nascondere parti del suo corpo.

Per non parlare del fatto che Belen Rodriguez abbia saltato una delle ultime puntate de Le Iene, programma che conduce da due anni per non ben motivate ragioni. A sostituirla Claudio Santamaria che ha rivelato in serata al pubblico“Belen non sta molto bene ma ci segue da casa”. In seguito, la Rodriguez ha spiegato che ha avuto bisogno di staccare un po’ per ricaricarsi al meglio.

Le dichiarazioni di Belen Rodriguez

Ed è proprio a Le Iene che Belen ha fatto delle dichiarazioni particolarmente schiette riguardo alla sua relazione con Stefano De Martino. Quando la iena Nina Palmieri le ha chiesto “Tuo marito è birichino?” la Rodriguez ha risposto positivamente affermando che è stato assolutamente birichino e non si è comportato bene.

La Palmieri ha rincarato la dose con questa domanda: “Gli spezzi le ossa?” e a quel punto Belen ha replicato così: “Gliele ho spezzate più di una volta!”. Insomma, pare che De Martino non si stato sempre fedele ma che allo stesso tempo questa cosa non abbia spesso infastidito la Rodriguez che ha comunque una sua particolare idea della monogamia, come dichiarato nella stessa intervista a Le Iene.