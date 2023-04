Orietta Berti e Sonia Bruganelli: svelati i compensi eccessivi | Le più pagate del GF Vip

Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le figure più pagate del GF Vip, seconde soltanto a Signorini. Ecco quanto guadagnano.

Ormai ci siamo: il prossimo 3 aprile il GF Vip arriverà alla sua conclusione. Dopo diversi mesi la settima edizione del programma giungerà al termine, e i telespettatori sono curiosi di scoprire chi vincerà questa edizione tanto discussa. Difficilmente dimenticheremo tutto ciò che è accaduto.

Quest’anno i sondaggi danno per favorite due donne: Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Sono infatti le più votate tra i cinque finalisti. Ben presto si unirà a loro un sesto tra Milena e Alberto, ma per scoprire chi dei due bisognerà attendere ancora qualche giorno. Oriana e Nikita hanno delle percentuali di apprezzamento molto simili e oscillanti, perciò è davvero complicato capire chi avrà la meglio.

Edoardo Tavassi rimane sul podio, al terzo posto, ma i voti per lui stanno diminuendo. Lo stacco con le prime due classificate si fa sempre più ampio. Manca poco alla finale e per molti i giochi son fatti, ma attenzione: in questi giorni potrebbe succedere di tutto, e sicuramente la serata finale nasconde molte sorprese.

Come sappiamo bene il Grande Fratello VIP non è fatto solo dai concorrenti, ma anche da ospiti, opinionisti e il conduttore Alfonso Signorini. Ormai è diventato il volto del GF Vip e i telespettatori apprezzano molto il suo modo di fare. Insomma, scalzarlo dal programma non sarebbe facile, anche se nessuno per il momento ha intenzione di farlo.

Compensi stratosferici al GF Vip

Se c’è una cosa che non smette mai di incuriosirci è conoscere quanto guadagnano i volti del GF Vip, a cominciare ovviamente dal conduttore. Alfonso Signorini è la figura che viene pagata più di tutti, e anche a ragione, visto che si occupa di guidare le puntate, anche nelle situazioni difficili.

Per lui si stimano circa 30.000 euro a puntata: una cifra davvero enorme, se si pensa che gli appuntamenti sono stati piuttosto frequenti. Anche i concorrenti vengono pagati, ma si parla di cifre inferiori che partono dagli 8.000 euro a puntata. Di certo non hanno di che lamentarsi.

Berti e Bruganelli le più pagate

Tra le star del programma ci sono anche le immancabili opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che tra tutti i VIP sono le più pagate, sempre fatta eccezione per il conduttore. Pare infatti che il loro compenso esagerato arrivi fino a 15.000 euro a puntata, per alcuni è risultato addirittura eccessivo. Giulia Salemi invece, pur facendo parte degli opinionisti, percepirebbe un compenso minore, visto che ha un ruolo più marginale.

Forse non tutti lo immaginavano, ma dietro il GF Vip c’è una grande spesa. Proprio per questo motivo ultimamente la produzione aveva deciso di chiamare personaggi meno conosciuti per contenere i costi, visto che il budget è sempre più stringente.