La figlia di Valerio Staffelli è un incanto: ecco che lavoro fa | Foto mozzafiato

Conoscete la figlia di Valerio Staffelli? E’ davvero bellissima. La ragazza fa un mestiere molto simile al padre ed il suo volto è molto familiare.

Valerio Staffelli è il celebre giornalista di Striscia la notizia, tg satirico cul di Canale 5, che da anni intrattiene il pubblico della rete mediaset con i suoi servizi ironici e molto pungenti. Suoi sono gli spazi dedicati alla fatidica consegna del tapiro, ossia quando personaggi famosi ricevono il famoso animaletto d’oro per una gaffe o per alcune particolari dichiarazioni.

Le sue interviste a sorpresa ai vip sono davvero divertenti ed il suo tono cinico e sarcastico è praticamente diventato un tratto distintivo del personaggio che interpreta. Tuttavia, sebbene di Valerio Staffelli si conosca molto dal punto di vista lavorativo per quanto riguarada l’aspetto personale, l’uomo è sempre stato più riservato.

Sposato da anni con Matilde Zarcone, Staffelli ha due figli Riccardo e Rebecca Staffelli. Proprio della figlia Valerio è particolarmente orgoglioso grazie anche al lavoro che la stessa donna ha intrapreso, molto simile a quello del padre. Rebecca nonostante la giovane età ha una serie di grandi esperienze alle spalle ed il suo volto è già noto sul piccolo schermo.

Rebecca Staffelli è una ragazza meravigliosa molto bella esteriormente ma profonda caratterialmente. Classe ’98 la piccola di casa si è costruita piano piano anche lei un posto nel mondo dello spettacolo.

Il lavoro di Rebecca Staffelli

La figlia di Valerio Staffelli, Rebecca benché sia molto giovane vanta già un bel curriculum vitae. La ragazza, infatti, lavora anche a lei Mediaset e rappresenta la Radio della rete nel programma condotto da Maria De Filippi, Amici. Ma Rebecca ha un profilo attivissimo anche sui social dove condivide attimi della sua vita privata e professionale.

Dai lineamenti dolci e gli occhi penetranti Rebecca ha tantissimi ammiratori ma il suo cuore è impegnato esclusivamente per una persona: si tratta del suo fidanzato Alessandro Basile anche lui non nuovo nell’intrattenimento televisivo.

L’amore di Rebecca Staffelli

Corteggiata da tanti uomini, Rebecca ha occhi solo per uno: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basile protagonista del dating show più celebre d’Italia qualche edizione fa. I due hanno una considerevole differenza di età ma questo non ha impedito alla coppia di vivere serenamente la lo storia.

Non avendo mai visto questa cosa come un ostacolo Rebecca ed Alessandro si dichiarano innamoratissimi come spesso si vede sui social dove si mostrano felici e sereni. Alessandro ha chiesto in sposa Rebecca un paio di anni fa con l’obiettivo di cementare la loro unione e anche se la data non è stata fissata i preparativi fremono più concitati che mai.