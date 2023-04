Fabio Fazio tradito dalla Rai: cessa il rinnovo del contratto | Gli hanno rubato il posto

Fabio Fazio costretto ad abbandonare Che tempo che fa? Ecco chi è il prescelto che potrebbe sostituirlo per sempre.

È uno dei maggiori conduttori Rai e insieme a Luciana Littizzetto forma una coppia inseparabile: Fabio Fazio, al timone di Che Tempo che Fa, regala sempre grandi emozioni agli italiani.

Alcuni automobilisti e passanti affermano di aver visto in Viale Mazzini, proprio nei pressi dell’iconico cavallo Rai, un grande cartello che recita: “Stiamo lavorando per voi”. Insomma, era chiaro da mesi che in Rai ci fosse un certo clima di fermento, ma nessuno si aspettava che il cambiamento riguardasse proprio lui, Fabio Fazio. Un altro conduttore, infatti, potrebbe sostituirlo: ecco di chi si tratta.

Il più grande cambiamento in Rai non riguarderà i palinsesti, quanto una figura apicale: l’attuale amministratore delegato ai vertici del gruppo, Carlo Fuortes, ha i giorni contati e già spuntano i primi nomi dei suoi papabili successori. Tra questi brilla quello di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi.

Fabio Fazio a rischio dopo 40 anni in Rai

Con il cambio al vertice, cambieranno anche i messaggi veicolati e il tipo di trasmissioni. Lo abbiamo potuto osservare già a partire dal Festival di Sanremo: un vento di rivoluzione soffierà presto su via Mazzini. Ma cosa c’entra Fabio Fazio in tutto questo?

Il conduttore di Che Tempo che Fa non è molto gradito dalla maggioranza al governo. Nonostante il disappunto dei telespettatori, rischia di essere fatto fuori. Proprio quest’anno festeggerà 40 anni in Rai e il 20esimo compleanno del suo talk-show, Che Tempo Che Fa.

Massimo Giletti sostituirà Fabio Fazio?

Il suo contratto scadrà a maggio e il timore è che non venga rinnovato. Domenica scorsa, la sua amica Luciana Littizzetto ha detto al conduttore savonese che la Rai non ci sta pensando proprio al rinnovo del suo contratto. Una battuta che sottintendeva un’amara verità. “Il rinnovo del contratto di Fazio con i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico“, scrive TvBlog.it

Qualora Fazio dovesse lasciare il suo posto, chi lo sostituirebbe? Si vocifera che il suo successore potrebbe essere Massimo Giletti, impegnato al momento con il suo Non è l’arena sulla rete di Urbano Cairo, La7.

Dopo un addio turbolento, quello di Giletti segnerebbe un grande ritorno in Rai nello stupore generale. Se tale ipotesi si verificasse, che fine farebbe Fabio Fazio? Sempre TvBlog.it ipotizza un approdo a Discovery e quindi un’esperienza del tutto nuova per il conduttore ligure: lì potrebbe reinventarsi senza limiti e rivendicare la sua professionalità. Inoltre, potrebbe riaprirsi una collaborazione sul canale Nove con un amico di vecchia data, Maurizio Crozza. Sarà questo il destino di Fabio Fazio?