“Vi si ritorcerà contro”, Federico Fashion Style sbotta e volano minacce pesanti | Situazione terribile

Il famoso hair-stylist ha perso le staffe per l’ennesimo episodio negativo capitatogli nella sua vita. Scopriamo cos’è successo.

Federico Lauri, meglio noto al pubblico italiano come Federico Fashion Style, è un famoso e talentuoso parrucchiere di Roma. Negli ultimi tempi è stato protagonista della cronaca rosa per via della separazione da Letizia Porcu, compagna per diversi anni e madre della loro amata figlia Sophie nata nel 2017.

La coppia è scoppiata a causa di scomode rivelazioni ed inaspettati retroscena riguardo ad una presunta doppia vita del parrucchiere con un altro uomo. Federico ha passato dei momenti orribili proprio a causa di queste accuse che, però, si sono poi rivelate veritiere. Tuttavia, l’hair-stylist non ha mai rinunciato al suo ruolo di padre e ancora oggi fa di tutto per passare del tempo con Sophie.

Ma il calvario di Lauri non è ancora finito. Durante le vacanze di Pasqua, gli è arrivata una notizia inaspettata e preoccupante: la casa della madre è stata messa a soqquadro dai ladri. In nu recente storia postata su Instagram, Federico Fashion Style ha commentato l’accaduto, aggiungendo che qualcosa non gli tornava.

Mentre si trovava già in caserma per la denuncia contro la Porcu, Federico ha ricevuto la chiamata di sua madre, che lo avvisava del furto accaduto. Il parrucchiere ha subito condiviso il momento con i suoi followers, dicendo: “Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri”.

I dubbi di Federico Fashion Style riguardo il furto accaduto a casa della madre

Il parrucchiere dei VIP ha poi ammesso di avere dei sospetti circa l’andamento del furto, dal momento che i ladri non hanno rubato oggetti di valore. Federico ha così commentato: “Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton?

Loro cercavano i documenti e soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no”. Dunque, i ladri hanno preso documenti e soldi, ignorando borse e gioielli molto costosi.

Federico Fashion Style fuori di sé dalla rabbia

Dal momento che i ladri non hanno toccato né le borse firmate né i gioielli preziosi della madre, Federico ha dei grossi dubbi circa il vero motivo dell’effrazione subito da sua mamma. Analizzando le cose mancanti, il parrucchiere crede che i ladri avessero un altro scopo.

Federico Fashion Style ha poi concluso così il racconto social della sua disavventura e di quella della madre: “Hanno portato via i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l’oro! Mi puzzano questi ladri… ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi”.