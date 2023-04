Flavio Briatore beccato con altre donne in barca: Barabara D’Urso completamente cancellata

La presunta storia tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore sarebbe giunta al capolinea: l’uomo pizzicato in dolcissima compagnia!

La presunta storia tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso ha tenuto banco nei giornali di gossip nostrani per diverso tempo non trovando mai la conferma dei diretti interessati. I due erano stati avvistati più volte insieme mai veramente in atteggiamenti compromettenti ma immortalati spesso mentre si divertivano in compagnia l’uno l’altro.

Sempre molto riservata sul suo privato Barbara D’Urso ha dedicato tutta la sua vita al lavoro diventando uno dei punti di riferimento di Mediaset con i suoi programmi ed il suo particolare modo di condurre.

Dopo un modesto ridimensionamento della sua presenza nella rete di Piersilvio la D’Urso sta valutando la possibilità di lasciare quella che per molti anni è stata la sua casa: Mediaset. In tanti sono convinti che prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli come giudice nella prossima edizione di Ballando con le stelle.

Qualunque sia il suo futuro certamente sarà un successo, come si sul dire dato che Barbara porta con sé sempre la sua professionalità in ogni cosa che fa. Così come nell’ambito professionale anche in quello sentimentale la vita della D’Urso è in continua evoluzione. Ecco cosa sta succendo tra lei e Flavio Briatore.

La storia tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso

In un’intervista a Verissimo la D’Urso era stata più che vaga circa la possibilità di un avvicinamento tra lei e l’imprenditore. Certamente la donna aveva manifestato alla Toffanin un’inaspettata simpatia per Briatore confermata in altre dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.

“Siamo usciti un po’ di volte con amici, lo trovo un uomo interessante” aveva infatti confessato Barbara aggiungendo: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”. Insomma, pare che tra i due ci fosse una bella simpatia ma non è dato sapere quanto questa sia andata oltre in termini sentimentali.

La probabile rottura

Alla luce di tutto ciò è molto probabile che comunque qualcosa tra Barbara D’Urso e Briatore si sia rotto. I due non sono in sintonia da un po’ e non c’è una foto di loro due da parecchio tempo. Lui sembra aver fatto vacanze da single in compagnia di amici ed amiche in barca o comunque sempre affiancato da colei che è stata per tanti anni sua moglie: Elisabetta Gregoraci.

Della D’Urso nessuna traccia quindi o non c’è mai davvero stato nulla fra questa improbabile coppia oppure se un sentimento è nato come in molti sono convinti, è svanito ben presto allontanando definitivamente la conduttrice dal manager.