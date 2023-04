Alvani disgustato da Ilary Blasi: situazione al limite prima dell’Isola dei Famosi | Si mette male

Tra Ilary Blasi e Alvin le cose non si mettono bene: la conduttrice lo tratta malissimo e lo caccia via! I rapporti sono tesissimi.

L’Isola dei famosi sta per iniziare e i preparativi per il reality più avventuroso d’Italia fremono senza sosta. Lunedì 17 aprile ci sarà la prima puntata dell’Isola dei Famosi con al timone sempre Ilary Blasi ed inviato Alvin.

Sul loro rapporto si sono rincorse tante notizie: i due secondo alcuni non avrebbero un bel rapporto ma farebbero di tutto per ostacolare il lavoro dell’altro. A testimonianza di questa ipotesi c’è il famigerato post di Alvin contro Ilary in cui minacciava di pubblicare gli audio compromettenti che si erano scambiati.

Un avvertimento strano da parte dell’uomo che si è sempre dimostrato tranquillo anche se non avrebbe mai smentito tutte quelle voci che ipotizzano un certo astio tra la conduttrice e l’inviata.

Adesso proprio Alvin pubblica un video sul suo Instagram che ha letteralmente sconcertato i fan: protagonista sicuramente Ilary Blasi che sembra comandare in un certo senso Alvin. Cosa succede tra i due? Quale sarà il destino del reality Mediaset?

Il video instagram che fa discutere

Durante una diretta Instagram Alvin ha fatto irruzione nel camerino di Ilary Blasi a pochi giorni dalla sua partenza per l’Honduras. In un clima di generica ilarità la Blasi ha chiesto mentre era seduta davanti allo specchio: “Fammi un favore, visto che stai per partire… Mi levi le scarpe, che io non ci riesco? Levale…”. Alvin ha assecondato divertito la richiesta dell’amica ma una volta tolto lo stivale ha fatto una scoperta sconcertante.

La Blasi aveva i calzini coloro carne, noti per essere particolarmente antiestetici. Infatti, poi, Alvin ha esclamato: “Oh No!” a cui prontamente la conduttrice ha replicato: “Portatele in Honduras!”. Il divertimento tra loro è assicurato per cui ogni ombra di problemi pare essere svanita: non c’è altro che rispetto e grande amicizia per Alvin e Ilary.

L’Isola dei Famosi

Tutto è in preparazione per la nuova edizione: il 17 aprile i primi naufraghi si tufferanno dall’elicottero del reality diventando concorrenti ufficiali. I nomi sono molteplici ma uno fra tutti sta facendo tanto discutere: quello dell’ex Suor Cristina ora divenuta semplicemente Cristina Scuccia.

Insieme a lei ci saranno Marco Predolin, Corinne Clery non nuovi alla partecipazione nei reality così come Alessandro Cecchi Paone ed il suo fidanzato più giovane Simone. Tra le polemiche anche la sorella di Asia Argento, Fiore che arriverà all’Isola in una veste nuova ma con la consapevolezza che potrà rivelare segreti di famiglia senza, però, il benestare della famosa sorella Asia.