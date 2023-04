Vincenzo Salemme: sua figlia è morta, dolore immenso | Dramma senza fine

Vincenzo Salemme ha subito un lutto fortissimo un po’ di tempo fa: il dolore per la scomparsa è straziante.

Vincenzo Salemme è uno degli attori e comici più importanti del panorama italiano. Poliedrico e creativo, diviso tra cinema e teatro Salemme viene da un’importante scuola di recitazione e da un mentore davvero eccezionale: Eduardo De Filippo. Dopo la sua dipartita, Salemme ha deciso di fondare una compagnia tutta sua e di dare il via alla sua incredibile carriera.

Dal punto di vista professionale, insomma, Vincenzo Salemme ha raggiunto non pochi traguardi annoverandosi tra gli interpreti più conosciuti ed apprezzati dell’intrattenimento, specializzandosi sicuramente nella commedia ma non tralasciando anche ruoli drammatici.

Sentimentalmente, invece, Vincenzo Salemme ha sempre optato per mantenere il più stretto riserbo sulle sue relazioni e sulla sua famiglia. Tuttavia, emerge ora una storia che lo riguarda davvero drammatica che lo ha segnato nel profondo.

Nello specifico si tratta della perdita di qualcuno di importante: una morte affrontata insieme a sua moglie Valeria che ha letteralmente sconvolto le loro vite e forse incrinato il loro rapporto per sempre.

Il lutto di Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme è stato sposato per oltre trent’anni con Valeria Esposito ma la loro relazione durava da ben quarant’anni. Il loro rapporto è stato lungo ma soprattutto ricco d’amore, almeno fino a quando qualche anno fa hanno preso la decisione comune di separarsi rimanendo, però, in ottimi rapporti tenendo conto che Valeria Esposito dovrebbe curare ancora gli affari del suo ex marito.

La coppia, un po’ di anni fa, ha subito un lutto devastante: la scomparsa della loro piccolina. Valeria ha, infatti, subito un aborto spontaneo che ha cancellato ogni sogno di diventare genitori. Infatti i due non hanno più avuto figli da quella perdita ma la motivazione non è nota. Così come non si conoscono le cause dell’aborto spontaneo in quanto Vincenzo ha sempre voluto mantenere il silenzio assoluto sul suo privato.

Il nuovo amore di Vincenzo Salemme

Adesso, Vincenzo Salemme ha recuperato la sua serenità a fianco di un nuovo amore. si tratta di Albina Fabi, sua compagna presumibilmente dal 2016 quando i due si sono conosciuti nel dietro le quinte del programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show. Da allora, pare non si siano più lasciati e sembra che Albina rappresenti la sua completa rinascita.

Su Valeria Esposito, invece, non sappiamo molto: non è dato sapere se ha un altro compagno o come ha affrontato la separazione da quello che credeva fosse l’uomo della sua vita e suo marito per trent’anni. Di certo, tutti questi anni insieme non si possono cancellare ma è possibile guardare al futuro con rinnovata speranza.