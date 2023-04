Oroscopo: diffidate il più possibile da questi tre segni | I più prepotenti dello zodiaco

L’Oroscopo questa volta ci spiega quali sono i tre segni più arroganti dello Zodiaco. Attenzione ai loro atteggiamenti!

L’Oroscopo non risparmia tre segni dello zodiaco che stando ad alcune indicazioni astrali sarebbero davvero i più prepotenti e arroganti di tutti. Secondo l’Astrologia i movimenti pianeti e di tutti i corpi celesti rispetto alla Terra influenzano in qualche modo gli eventi della nostra vita.

Spesso ci affidiamo alla sua interpretazione dei fatti per dare un senso ed un significato alle vicissitudini che ci accadono. Attraverso l’Oroscopo, infatti, proviamo ad interpretare le indicazioni e i suggerimenti dell’Astrologia in modo da comprendere anche qualcosa su noi stessi.

I segni zodiacali assegnati ad ognuno di noi in base alla data di nascita sono esemplificativi spesso di alcuni lati del nostro carattere, come se ci fosse un tratto comune a tutti coloro che sono dello stesso periodo. Le predizioni circa il futuro date dall’Oroscopo non sono materia certa ma possono in qualche modo fungere da linea guida per il nostro futuro.

Ora pare che l’Oroscopo dia anche la possibilità di capire quali sono i tre segni più prepotenti dello zodiaco, quelli da cui diffidare. Ovviamente c’è da tener conto che valgono le inclinazioni personali, il carattere e la volontà di essere differenti.

I Gemelli e Vergine

Il segno zodiacale de I Gemelli sembrerebbe essere uno tra quelli più prepotenti in quanto peccherebbe di umiltà credendo di essere sempre migliore di chi lo circonda. Ma non solo, pare i Gemelli siano particolarmente fermi sui loro punti senza mai riuscire a trovare un accordo nelle conversazioni risultando anche orgogliosi di questo lato del carattere.

In più, i Gemelli accusano altri di ignoranza o cattiva informazione non mostrandosi mai disposti a porgere l’altra guancia. Anche chi è nato sotto il segno della Vergine rientra tra i quei segni con cui è più difficile interfacciarsi. Precisi ed estremamente pignoli sia con se stessi che con chi hanno di fronte, i Vergine non ne lasciano passare una, diventando uno di quei segni con cui è complesso fare un ragiomente o trovare una via di mezzo.

Leone

Anche il Leone sembrerebbe essere davvero arrogante soprattutto per la sua indole da leader e manie di protagonismo. La sua sicurezza talvolta tradisce una mancanza di autostima che lo porta ad esacerbare alcuni atteggiamenti presuntuosi, risultando anche antipatico.

Per il re della savana il torto non esiste e tendenzialmente crede di essere sempre nella parte della ragione. Vivere con il Leone potrebbe essere particolarmente interessante ma allo stesso tempo può rappresentare una sfida alla propria pazienza. Bisogna, quindi, provare ad assecondarli un po’ senza resistere: altrimenti, con i Leone, non se ne esce più.