Test: qual è il tuo più grande rimorso nella vita? Un fiore ti darà una risposta

Provate questo test della personalità: vi farà conoscere lati nascosti e scoprirete anche qual è il vostro più grande rimorso.

Il web è ricco di diversi test della personalità che permetteranno di capire meglio il vostro carattere ma solo alcuni sono particolarmente liberatori. Quello che vi proponiamo ora è davvero originale in quanto sarete costretti a scegliere un’immagine tra quelle proposte: così, sarete faccia a faccia con il vostro io.

I fiori sono il soggetto dei disegno di questo test: provate a concentrarvi e ad individuare il fiore che più vi ispira. Non deve essere necessariamente quello che vi piace di più ma forse quello a cui vi sentiti più legati.

Vi starete chiedendo, allora, a cosa serve mettervi alla prova in questo modo. Scegliendo un fiore, avrete l’incredibile possibilità di scoprire qualcosa da voi stessi celato per troppo tempo.

Infatti, verranno a galla rimorsi passati e nello specifico sarà possibile per voi comprendere qual è il vostro più grande sbaglio e ciò di cui vi siete completamente pentiti. Osservate bene l’immagine, non ci sarà un’altra chance: l’istinto deve guidare la scelta poiché è necessario rendere evidente l’inconscio e il lato oscuro della mente.

Il significato delle vostre scelte e dei rispettivi fiori

Se avete optato per il primo fiore allora ciò che non riuscite ancora a superare è il fallimento di un’amicizia o addirittura dei conti in sospeso con qualcuno di molto vicino a voi come anche un familiare. Questa situazione di stallo vi crea profonda frustrazione che potrete migliorare soltanto se trovate il coraggio di affrontare di petto colui/colei con cui avete conti in sospeso.

Se invece, credete che non ci sia più tempo per recuperare, allora cercate di non ignorare i vostri punti di riferimenti, anzi fate affidamento proprio su di loro poiché si comportano in maniera onesta con voi. Il secondo fiore, invece, indica un rimpianto che avete riguardo un errore commesso diverso tempo fa. Non riuscite a dimenticarlo ma soprattutto tendete a rimuginare molto su questo sbaglio passato.

Il significato della terza e della quarta immagine

Se il terzo fiore è il vostro prediletto, allora, non siete in grado di dimenticare la ferita inferta da qualcuno di voi caro un po’ di anni fa. Non siete sereni e provate a riscattarvi e a farvi valere senza, però, ottenere i risultati sperati. Dovete imparare a ponderare bene le decisioni e solo così le cose potranno girare per il verso giusto.

Il quarto e ultimo fiore, se è stata la vostra scelta, testimonia il rimpianto di aver lasciato andare un grande amore. Il vostro è un pensiero fisso, soprattutto perché ragionate sulla possibilità che questa persona sarebbe potuta essere proprio quella giusta. È giusto tornare da lui o lei per essere felici? La decisione è vostra, l’importante è non aggiungere ulteriore ansia a quella già corrente.