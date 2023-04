Totti perde le staffe con Ilary Blasi: preso in giro in casa propria | Affronto diretto

Totti non riesce proprio a mandare giù l’ultimo affronto di Ilary Blasi e va su tutte le furie: preso in giro in casa propria.

La “guerra” tra Totti e Blasi si consuma anche e soprattutto al di fuori del tribunale: i due sono di nuovo al centro delle voci di gossip per via di un pesante affronto della showgirl nei confronti dell’ex marito. L’ex capitano della Roma non ha proprio mandato giù la scelta di Ilary.

Dopo una separazione che sembrava abbastanza tranquilla, ora l’ex coppia si sta facendo guerra a colpi di frecciatine e dimostrazioni pubbliche. Sono passati mesi dall’annuncio del divorzio ma il gossip ha ancora molto materiale per parlare dei due.

L’ex calciatore ora è felice con Noemi Bocchi, tanto da essersi quasi trasferito nel suo attico a Roma Nord. I due ormai convivono lì coi figli di lei, ma non mancano di trascorrere molto tempo anche con Christian, Isabel e Chanel. La coppia sembra molto unita e, secondo alcune indiscrezioni, starebbe pensando di trasferirsi a Roma Sud per tornare nei luoghi tanto amati dall’ex calciatore.

La showgirl e conduttrice invece ha trovato l’amore con Bastian Muller, calciatore tedesco, centrocampista del Wuppertaler SV. Sia Totti che Blasi hanno scelto compagni più giovani per andare avanti con la loro vita. Le cose, però, non sono così semplici.

Accuse e frecciatine

Nell’ultimo anno l’ex calciatore e la showgirl ci hanno reso partecipi di molti attacchi e frecciatine reciproche. Tutto è cominciato dall’intervista dello scandalo rilasciata da Totti al Corriere, dove ha raccontato della fine del loro amore accusando Ilary di averlo tradito e di non averlo supportato in uno dei momenti più difficili della sua carriera.

La showgirl non ha mai risposto direttamente alle rivelazioni dell’intervista: la sua “battaglia” è andata avanti con numerose frecciatine sui social, come quando l’ex marito l’ha accusata di aver rubato i suoi rolex. Ora i due stanno discutendo in tribunale per la divisione dei beni e l’affidamento dei figli, ma gli affronti continuano anche fuori.

Totti colpito da un doppio affronto

Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano Blasi e Muller insieme a Roma, mano nella mano, ma non è questo che ha fatto infuriare l’ex calciatore: l’uomo stringeva anche la mano di Isabel. Questo particolare avrebbe molto infastidito Totti, ma non è l’unico affronto che ha ricevuto.

Muller ha passato diverse notti nella villa all’Eur dove una volta Totti e Blasi convivevano, e questo non sarebbe proprio andato giù all’ex calciatore che si è sentito in qualche modo cacciato da casa sua; ricordiamo infatti che Totti vive ancora nella casa a Roma Sud e che, in pratica, ha visto un estraneo passare del tempo in quella che è anche la sua villa.