Totti shock: “Un figlio con Noemi”, spunta il quarto bambino | Hanno grandi progetti

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a far parlare di sé con la notizia di un altro bambino in arrivo. Ecco cosa sappiamo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno grandi progetti in cantiere, e pare che tra questi ci sia anche un bambino. I due hanno dimostrato di fare sul serio sin dall’inizio e ora vorrebbero fare un altro passo per suggellare la loro relazione. Dopo essersi trasferiti nella stessa casa, a Roma Nord, ecco che che la famiglia sarebbe pronta ad allargarsi.

Prima, però, c’è da pensare al trasloco: l’ex calciatore non si troverebbe molto a suo agio nella zona nord della città e vorrebbe tornare a Roma Sud, dove ha sempre vissuto circondato dai suoi fan. I due sarebbero anche d’accordo sul cambiare casa, ma non hanno ancora deciso quando tornare nella patria dell’ex capitano della Roma.

A dirlo è Alex Nuccetelli, pr e grande amico dell’ex calciatore: “La casa dove vive con Noemi è bellissima, ma non so quanto rimarranno. Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti: tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”.

Insomma, sarebbe tutto rose e fiori tra i due e persino tra i figli. Cristian, Chanel e Isabel avrebbero accettato la relazione senza riserve e stanno supportando il padre nella sua nuova vita. L’ex calciatore non potrebbe certo chiedere di meglio.

Trasloco in vista

Secondo quando raccontato da Nuccetelli a Novella 2000, i due vivono nella casa di Noemi, un enorme attico con vista. Una casa bellissima, a detta sua, ma che non sarebbe nelle corde di Totti proprio per la sua posizione.

Molti si stanno chiedendo se i due stiano pensando a un matrimonio o addirittura a un figlio visto che hanno bruciato le tappe piuttosto in fretta. La coppia è molto riservata sull’argomento e tutto ciò che sappiamo deriva da indiscrezioni e da alcune frasi di Nuccetelli che descrivono chiaramente quale sia la situazione.

Totti e Noemi pensano a un figlio

Alla fine i figli di Totti e Blasi sono rimasti a vivere con la madre, ma vedono regolarmente il padre a cui sono molto legati. Il motivo del trasloco dipenderebbe anche da questo: l’ex calciatore vorrebbe stare più vicino ai suoi figli. Sono emerse inoltre voci riguardo a un possibile secondo matrimonio per Totti, ma Nuccetelli ha negato la possibilità.

“Non credo che Francesco voglia un altro matrimonio” ha affermato, ma ha anche detto che i due starebbero pensando a un figlio. “Un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri. D’altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare”.