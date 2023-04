“La fotocopia di Ilary”, Noemi Bocchi pubblica la foto dello scandalo | FOTO

La nuova fiamma dell’ex calciatore della Roma sta facendo scalpore a causa della sua palese somiglianza con la Blasi.

È da più di un anno che le prime voci su una presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi circolano sui vari giornali, siti e programmi televisivi. Fino a quando, l’11 luglio 2022, la coppia ha dichiarato di essersi separata in maniere definitiva. Da quel giorno in poi, sono iniziate numerose procedure legali per la divisione dei loro beni.

Dopo che la storica coppia romana è scoppiata, sia Totti che la Blasi hanno voltato pagina, trovando entrambi un nuovo amore. Il Pupone ha iniziato una nuova relazione sentimentale con un’altra donna, Noemi Bocchi, che lavora come flower designer. Mentre la conduttrice di Canale5 ha trovato conforto nella braccia di un altro uomo, Bastian Muller, un imprenditore tedesco.

Insomma, Totti e Ilary hanno avuto la forza di ricominciare una vita amorosa dopo la reciproca delusione. Tuttavia, l’ascia di guerra è stata sì deposta, ma non ancora sotterrata. Infatti, in tribunale le lotte sono ancora molto accese, dal momento che si parla di elevati interessi economici e della gestione dei figli.

Questa epopea ha coinvolto anche i rispettivi figli delle parti

Questa storia di tradimenti ed amore che vede come protagonisti Totti, Ilary, Noemi e Bastian non ha coinvolto esclusivamente loro, ma anche i rispettivi figli. Infatti, nella separazione tra l’ex calciatore della Roma e la Blasi si deve decidere chi si prenderà cura della piccola Isabel, dal momento che Christian e Chanel sono ormai “grandi”.

Oltre ai figli di Ilary, sono stati messi in mezzo anche quelli della Bocchi che, però, sono entrambi ancora molto piccoli. Infatti, Noemi, dal suo precedente matrimonio ha avuto due figli, che oggi hanno uno otto e una undici anni. Parlando proprio della prole, la Bocchi ha postato una foto che ha scatenato il popolo del web.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: due gocce d’acqua

Pochi giorni fa, la nuova compagna di Francesco ha pubblicato una foto sul suo profilo social di Instagram che la ritrae assieme a sua figlia, neonata al momento dello scatto. In questa fotografia è saltato subito all’occhio un fatto curioso e sconcertante: l’incredibile somiglianza tra l’ex moglie di Totti e Noemi. La luce, l’inquadratura di sbieco e l’espressione hanno reso la Bocchi praticamente identica alla Blasi.

Infatti, i followers di Noemi non hanno perso tempo ha commentare la foto, scrivendo: “Per un attimo mi sembravi Ilary” o “La fotocopia di Ilary”. Tuttavia, altri fan hanno voluto difendere Noemi, affermando che potrebbe non farle piacere essere paragonata all’ex moglie del Pupone. Infatti, Francesco Totti non ha postato nessun tipo di commento; si è limitato a mettere un semplice like allo scatto.