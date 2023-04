Riconoscete il bambino in foto? È uno degli uomini più influenti del nostro Paese

Riuscite a riconoscere chi è il bambino in foto? Non ci crederete mai, oggi è uno dei volti più amati della televisione italiana.

Il dolcissimo bambino in foto è uno dei conduttori più acclamati di sempre: riuscire a riconoscerlo è facile se si osservano bene i lineamenti. Questo scatto risale alla sua infanzia, ma osservando con attenzione si possono ritrovare somiglianze alla persona che è oggi.

Giornalista, conduttore tv, è uno degli uomini più influenti d’Italia e volto noto della rete di Pier Silvio Berlusconi. In questo periodo, in particolare si sta parlando molto di lui perché è al centro delle scene. Riuscite a indovinare chi è? Ecco qualche indizio per farlo.

Il famoso presentatore in foto ha fatto carriera nel giornalismo, distinguendosi dagli altri per il suo carattere frizzante: non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. Oggi è uno dei big della nostra televisione, nonché direttore di un famoso magazine di gossip, Chi. Avete capito di chi si tratta?

Chi è il bambino misterioso in foto

Il bambino in foto è proprio lui, Alfonso Signorini. Al suo approdo al Grande Fratello come opinionista, i vertici Mediaset hanno notato subito in lui un grande talento e potenziale. Il tempo, poi, ha dimostrato che non si sbagliavano e infatti ha guadagnato da anni il posto di conduttore fisso. Oggi è il papà di tutti i vipponi che abitano la casa più spiata d’Italia.

Osservando con attenzione la foto si può notare che, nonostante sia passato molto tempo da quello scatto, i lineamenti sono rimasti gli stessi: è perfettamente riconoscibile dal taglio degli occhi e dalla forma del naso.

Alfonso Signorini: la carriera

Dopo una carriera da giornalista e poi nei panni di opinionista tv, si è guadagnato un posto di spessore ed è talmente apprezzato che ogni anno l’edizione del Gf Vip viene allungata. la maggior parte dei telespettatori apprezza il suo modo di condurre, anche se non è indenne alle critiche del web: alcuni utenti sostengono che ha poco tatto nel comunicare le cose e che talvolta è troppo di parte. Sicuramente lui si affeziona molto ai suoi concorrenti, ma il suo ruolo non gli permette di avere preferenze esplicite.

Nonostante le critiche, Signorini è al timone del Gf Vip ormai da molti anni e difficilmente verrà sostituito da qualcuno: nei panni di conduttore del reality tv più seguito di sempre e direttore di Chi, possiamo affermare che Signorini è il numero 1 del gossip nel nostro paese, un vero e proprio punto di riferimento.