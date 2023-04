“Vergogna!”: Mara Venier sbotta contro i presenti al funerale, è gelo | Mai vista così

La ben nota conduttrice veneta non ha mai problemi ha dire la sua, ma questa volta ha lanciato numerose frecciatine avvelenate.

La famosa e molto amata conduttrice tv Mara Venier è solita dedicare le puntate di Domenica In, talk show in onda su Ra1, alle novità del momento, intrattenendo il pubblico con ilarità, spensieratezza e nostalgia. Purtroppo, però, ci sono anche delle puntate rivolte alla memoria di personaggi famosi, colleghi ed amici, scomparsi.

Nella scorsa puntata di Domenica In, infatti, la Venier ha deciso di dedicare uno spazio televisivo per ricordare due suoi amici e colleghi scomparsi qualche anno fa. La padrona di casa ha voluto omaggiare Paolo Limiti e Fabrizio Frizzi, rispettivamente deceduti il 27 giugno 2017 e il 26 marzo 2018.

Durante il corso della scorsa puntata, Mara, mentre ricordava con affetto i suoi colleghi, ha anche rivelato dei retroscena sconvolgenti e inediti. La padrona di casa ha affermato che i funerali di Paolo Limiti non hanno risposto per nulla alle sue aspettative, rivelando che sarebbero stati una vergona.

Il motivo per il quale Mara Venier non ha gradito i funerali

La Venier ha poi dato una spiegazione riguardo alla sua affermazione di poc’anzi, dichiarando: “Posso dire una cosa? Al funerale di Paolo c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo, una vergogna”. Nel ricordare Limiti, Mara ha anche dedicato del tempo a Fabrizio Frizzi, morto cinque anni fa.

La zia Mara, spendendo parole affettuose nei loro confronti, ha anche dichiarato che, forse, i due amici e colleghi si sono ritrovati nell’aldilà. Mentre stava discutendo e ricordando i suoi colleghi, la Venier non ha potuto fare a meno di dire la sua anche in questo caso, sottolineando quanto sia rimasta delusa dal comportamento dei suoi colleghi nei confronti dei funerali di Paolo Limiti.

La celebrazione funebre di Paolo Limiti ha avuto pochi partecipanti del mondo dello spettacolo



Durante il corso della puntata dedicata al ricordo dei suoi amici e colleghi deceduti, Mara non ha perso tempo ed ha espresso tutto il suo disappunto riguardo al numero di presenti ai funerali di Limiti. Stando alle sue parole, infatti, ai funerali del conduttore hanno preso parte pochissimi personaggi della tv.

Non si sa se la frecciatina scagliata contro i suoi colleghi sia indirizzata a qualcuno in particolare, ma Mara Venier non sopporta proprio questo genere di comportamento. Un anno prima della morte di Paolo Limiti, gli era stato diagnosticato un tumore al cervello e questo è stata la causa della sua dipartita.