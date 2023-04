Al Bano produce vini pregiati, avete idea di quanto costano? Prezzi da non credere

Avete mai acquistato un vino della produzione di Al Bano? I prezzi delle bottiglie vi faranno rimanere a bocca aperta.

Al Bano è di certo uno degli artisti più conosciuti e apprezzati d’Italia. La sua carriera è iniziata quando era molto giovane: già da piccolo si dilettava a suonare la chitarra e cantare motivetti, e a dodici anni ha scritto la sua prima canzone. A diciassette anni ha lasciato la sua Lecce per trasferirsi a Milano e cercare fortuna.

Qui, lavorando presso il ristorante Il dollaro, si fa conoscere dal produttore Pino Massara, che lo invita a partecipare a un provino con la presenza di Adriano Celentano. I due stavano cercando nuovi talenti, e proprio nel cantante pugliese trovarono una nuova voce che fanno debuttare al Festival delle rose nel 1966.

Il primo, vero successo arriva nel 1967 con la canzone Il sole, che lo fa apprezzare all’unanimità da pubblico e critica. Il successo è talmente travolgente che il videoclip diventa un film, dove protagonisti sono lui e Romina Power. In questa occasione i due si legano sentimentalmente e tre anni dopo, nel 1970, si sposano.

La loro storia d’amore ha fatto sognare tantissimi italiani. I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr Jolanda. La scomparsa della primogenita ha gettato nello sconforto la coppia, tanto che i due si sono lasciati alla fine degli anni novanta dopo numerose difficoltà e questioni irrisolte.

Al Bano e Loredana Lecciso

Poco dopo la fine della storia con Romina Power, il cantante ritrova la felicità e l’amore con Loredana Lecciso. Conosciuta tra il 1999 e il 2000, dopo un periodo di frequentazione i due vanno a convivere nel 2001 e hanno due figli, Jasmine e Albano Jr. La coppia ha avuto momenti di alti e bassi, e molti fan del cantautore non hanno mai accettato la fine della storia con Romina Power. I due si sono poi separati nel 2018.

Il cantante non è appassionato solo di musica, ma anche di vini, tanto che ha aperto una produzione privata di vini tipicamente pugliesi. L’Azienda Vinicola Carrisi ha sede in contrada Bosco, il suo paese natale.

I vini del cantante

Siete curiosi di sapere quanto costano le bottiglie di vino vendute dall’azienda del cantante? Ebbene, i prezzi sono accessibili a tutti, diversamente da quel che qualcuno potrebbe pensare. Tra i vini più famosi ci sono Don Carmelo, dedicato al padre, sia rosso, che bianco, che rosato. Il prezzo è di 12 euro. Ci sono poi il Romina Rosè, che costa 14.50, e il Basiliano, l’etichetta più economica con un prezzo di 10 euro.

Ma l’azienda offre anche vini di fascia più alta, come il Platone, che ha un costo di 50 euro. Questo vino è stato premiato come “Miglior vino del mondo” tra quelli prodotti dai vip di tutto il mondo. Non può mancare poi Felicità, che costa 15.50 euro.