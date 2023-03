Romina Carrisi senza veli: “Io lo amo”, ecco con chi va a letto la figlia di Al Bano | FOTO

Per la prima volta scopriamo chi è la dolce metà che fa battere il cuore alla figlia di Romina Power e Albano Carrisi.

Romina Carrisi, figlia dei cantanti Romina Power e Albano Carrisi, è una giovane donna molto attiva sui social e nel mondo dello spettacolo in generale. Infatti, Romina è un’opinionista nel programma Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 e condotto da Serena Bortone. Inoltre, ha scatenato il mondo del web con una storia postata sul suo profilo social di Instagram.

La Carrisi ha un carattere deciso, forte, non ha peli sulla lingua e se deve esprimere la sua opinione lo fa senza troppi giri di parole, come dimostra nel ruolo che ricopre nella trasmissione della Bortone. Tuttavia, anche se Romina è molto social, non svela mai troppo della sua vita privata. Almeno fino ad ora.

Infatti, in una recente puntata di oggi è un altro giorno, tra i tanti temi, si è anche parlato dell’escursione sulla neve di Romina con papà Al Bano e la sorella Cristel. Durante la gita, i tre si sono persi nei ricordi nostalgici dell’infanzia e Romina è stata al centro della polemica per una foto che la mostra in compagnia della sua dolce metà sul lettone di casa.

Chi è il misterioso personaggio che ha rubato il cuore a Romina Carrisi?

La Carrisi è sempre stata molto gelosa della sua privacy, ma adesso anche lei ha vuotato il sacco circa il suo amore per questa persona. La sua nuova dolce metà le fa battere il cuore come nessuno prima d’ora, rendendola debole all’affetto reciproco.

La fotografia è stata pubblicata nelle storie di Instagram dalla stessa Carrisi e rivela chi è la persona che ha fatto innamorare alla follia la secondogenita della Power e di Albano. Oltre alla foto che li ritraggono insieme sul lettone, c’è anche una frase che ha destato l’attenzione di tutti: “Io lo amo”.

Ecco la nuova fiamma di Romina Carrisi

Il soggetto raffigurato nello scatto è la dolce metà della giovane donna: stiamo parlando del suo adorato cagnolino dal pelo corto e di una tonalità di marrone che scalda il cuore. L’amore a quattro zampe della Carrisi si chiama Taquito ed è un chihuahua che lei adora tantissimo.

Taquito è il dolce e fedele compagno peloso che tutti vorrebbero avere, ma che adesso se lo gode soltanto Romina Carrisi. Dunque, i suoi followers pensavano di scoprire il fidanzato della figlia di Romina e Albano e invece hanno fato la conoscenza del suo cane Taquito.