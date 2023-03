Elisabetta Canalis volto stravolto: ritocchini e punturine | Delusione enorme

Elisabetta Canalis compare sui social in uno scatto che spiazza tutti. C’entra il suo aspetto estetico e pare che la showgirl sia ricorsa ad alcuni ritocchini.

Uno dei nomi più in voga al momento sui giornali di gossip italiano è sicuramente quello di Elisabetta Canalis. Conduttrice, showgirl e ora personaggio social, la donna è sulla cresta dell’onda da più di vent’anni sebbene abbia lasciato l’Italia ormai molto tempo fa. Divenuta celebre dopo la sua avventura a Striscia la notizia come Velina, la Canalis ha intrapreso una carriera ricca di successi giungendo fino alla conduzione di Sanremo.

Bellissima e sempre in forma Elisabetta una volta trasferitasi in America ha aperto una palestra a Los Angeles dalla vista mozzafiato insieme alla sua storia amica Maddalena Corvaglia. Tra le due il rapporto, però, si è interrotto bruscamente così come la loro collaborazione lavorativa e le ex amiche senza dare precise indicazioni ora conducono due vite separate.

E’ decisamente un periodo molto delicato per Elisabetta, la quale si vocifera stia divorziando da suo marito Brian Perri con cui ha avuto sette anni fa Skyler. Il divorzio imminente, però, non ha impedito ad Elisabetta di dedicarsi alla sua beauty routine, a tenersi in forma con i suoi allenamenti e agli aperitivi con i suoi amici.

Elisabetta Canalis e i social

Sempre al top Elisabetta Canalis è ancora adesso un sex symbol dello spettacolo italiano invidiata da tantissime donne e desiderata da altrettanti uomini. Sui social dove è riuscita a trovare il suo spazio con ben oltre cinque milioni di followers, la donna si mostra sempre al top mentre condivide momenti di vita quotidiana e di lavoro con i suoi followers che la guardano con grande attenzione.

Ecco perché un particolare dettaglio pubblicato da Elisabetta Canalis non è passato inosservato soprattutto ai suoi seguaci più attenti. In effetti, la Canalis è sempre molto candida sui suoi canali mentre cerca di non nascondere nulla a chi la segue e la guarda con ammirazione.

Elisabetta Canalis e la chirurgia

In uno scatto pubblicato su Instagram, Elisabetta si è fotografata mentre entrava in uno studio di chirurgia estetica e ha accompagnato l’immagine con la seguente didascalia: “Beauty stop”. Quindi, con molta probabilità, la Canalis avrà fatto qualche ritocchino per essere ancora più affascinante di com’è adesso. Una scelta strana da parte di Elisabetta da sempre promotrice della bellezza naturale e dell’attività fisica che però con il passare degli anni ha ceduto anche lei al fascino della punturina.

A Verissimo, d’altronde, Elisabetta Canalis era stata abbastanza chiara circa la sua posizione nei confronti della chirurgia. “Qualche punturina sulla fronte, qualche aggiustata qui e lì. Senza trasformarsi in una maschera. Non voglio finire come certe donne che preferiscono diventare finte anziché vecchie. Intanto ho smesso di fumare, e la mia pelle è rinata”. Queste erano state le sue parole che denotano comunque una voglia di rimanere fresca e meravigliosa ma anche il desiderio di non snaturare il suo volto mozzafiato.