La regina Elisabetta è viva “l’ho vista a palazzo” | Lo rivela un famigliare

Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, duca di York, ha affermato che la regina Elisabetta è viva e vegeta e che l’ha vista passare a palazzo.

Secondo Sarah Ferguson la regina Elisabetta è ancora viva. Lo affermato con certezza l’ex moglie di Andrea, duca di York e terzogenito della compianta regina. La donna, che ha sposato il duca nel 1986, è diventata duchessa e ha mantenuto il titolo anche dopo il divorzio, rimanendo un membro minore della famiglia reale. La donna è rimasta in ottimi rapporti coi reali e anche con l’ex marito.

I due hanno avuto due figlie, Eugenie e Beatrice, che oggi vivono con la madre. Sarah Ferguson aveva presenziato ai funerali della regina e le aveva detto addio insieme a tutto il Regno Unito. Era l’8 settembre 2022 quando Elisabetta II ha abbandonato i suoi sudditi lasciando un vuoto enorme, che suo figlio Carlo III non è ancora riuscito del tutto a colmare.

Eguagliare ciò che ha fatto la regina negli anni è difficile se non impossibile, e questo Carlo lo sa bene, ma sta comunque facendo tutto il possibile per guidare il regno come avrebbe voluto sua madre. La sua incoronazione ufficiale è prevista per il 6 maggio prossimo e a palazzo fervono i preparativi per quello che sarà un giorno storico.

Una rivelazione scioccante

Ancora oggi la famiglia reale è al centro di gossip e scandali che stanno mettendo a dura prova gli equilibri interni, già piuttosto precari. In tutto ciò, Sarah Ferguson ha rivelato qualcosa di inaspettato che ha commosso i seguaci della regina e in qualche modo riacceso le speranze che una parte di lei sia ancora con la sua famiglia.

Tutto nasce dagli inseparabili compagni della regina: i corgi. Andrea di York, insieme alle figlie, aveva deciso di regalare due cuccioli di razza alla regina. I due, di nome Sandy e Muick, hanno vissuto insieme ad Elisabetta II fino alla fine, e poi è stata Sarah Ferguson a occuparsene dopo la morte dell’ex regina.

La regina Elisabetta è ancora viva

L’ex moglie di Andrea di York ha rivelato che i due cani riuscirebbero a sentire la presenza della regina e addirittura vederla. “Ogni volta che abbaiano davanti al nulla, significa che la regina sta passando proprio lì” ha affermato, stupendo tutta la famiglia reale e il popolo. La duchessa ne è convinta.

“Sono icone nazionali, perciò quando scappano per dare la caccia a uno scoiattolo vado nel panico” ha poi affermato la duchessa, parlando del suo rapporto coi due corgi. Nonostante queste preoccupazioni, per Sarah Ferguson i due sono “una gioia totale”, ed è molto legata alle piccole pesti.