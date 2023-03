Elisabetta Canalis e Brian Perri, processo in atto | La situazione peggiora

Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno ufficializzato il loro divorzio dopo il gossip su una possibile crisi, ma le cose si sono complicate.

Alla fine la crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri si è rivelata essere vera: i due stanno divorziando. Quelli che prima erano solo rumours sono diventati la verità: la coppia era in crisi, sembra da diverso tempo, e il magazine People ha confermato che i due hanno cominciato le pratiche per il divorzio. Sembra però che le cose si stiano complicando.

I due si erano conosciuti in America ed era scattato subito il colpo di fulmine: nel 2014 sono convolati a nozze e hanno avuto una figlia, Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. I due sono stati sposati per quasi 10 anni e sembra che si siano lasciati per “differenze inconciliabili”, secondo quanto riportato dalla rivista People.

Secondo alcune indiscrezioni i due vivrebbero già separati e la madre di Canalis avrebbe raggiunto l’ex velina in America per starle vicina durante questo periodo difficile. Sembra infatti che Elisabetta continuerà a vivere a Los Angeles e non tornerà in Italia. Il motivo sarebbe legato a sua figlia, per consentirle di vedere suo padre senza difficoltà.

Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri

Nonostante le voci di una crisi tra i due circolassero già da tempo, sapere che la coppia sta divorziando è stato ugualmente inaspettato. In qualche modo i fan della coppia hanno sperato fino all’ultimo che si trattasse di una bufala o di incomprensioni risolvibili, ma alla fine il gossip ha avuto ragione. Le voci erano nate dopo che alcuni giornali di gossip avevano notato una certa distanza fisica ed emotiva tra i due.

Il sogno è finito, e già da qualche giorno sono tornate alla ribalta le voci che vogliono Canalis insieme al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. I due si allenano spesso insieme e sono stati pizzicati più volte anche al di fuori della palestra, anche se sembra che tra i due ci sia solo un’amicizia.

Gli accordi del divorzio

Ora Canalis e Perri si ritrovano a dover affrontare alcune questioni legali importanti, riguardo la divisione dei beni e in particolare l’affidamento della figlia ancora minorenne. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe un processo in atto per discutere dell’affidamento legale e fisico della bambina, e sembra che la showgirl abbia chiesto l’affidamento congiunto.

Nei prossimi giorni i due dovranno discutere di queste importanti faccende e sicuramente non sarà facile. Anche se i rapporti sembrano essere rimasti piuttosto buoni, sarà il processo a definire come dovranno comportarsi d’ora in poi, e potrebbero presentarsi delle difficoltà non da poco. Speriamo che tutto si risolva per il meglio, soprattutto per la piccola Skyler.