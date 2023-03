Federippi, chi è davvero l’influencer di Pechino Express | “Guastafeste”

Tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express c’è Federippi, una delle influencer più seguite. Ma chi è davvero?

Pechino Express è iniziato a come ogni anno sta già regalando momenti indimenticabili. Quest’anno le coppie di viaggiatori improvvisati saranno nel cuore dell’Asia, nello specifico in India, Borneo Malese e Cambogia. Il viaggio è cominciato da Mumbai e nella prima puntata i vip sono giunti a Satara: la prima tappa è stata vinta da Carolina Stramare e Barbara Prezia.

La seconda tappa, lunga 435 km, è partita da Kolhapur e i viaggiatori hanno dovuto preparare il thandai, lo snack dei lottatori Kushti, per ottenere la mappa che gli ha permesso di continuare il percorso. Nella seconda puntata abbiamo visto in azione, tra gli altri, anche la coppia “le attiviste”, formata da Giorgia Soleri e Federippi.

Si tratta di un duo tra i più seguiti di questa edizione: entrambe sono molto attive su Instagram e usano i social per condividere messaggi molto importanti coi propri follower. Ma chi è davvero Federica Fabrizio, in arte Federippi? Molti la conoscono per le sue campagne attiviste, ma chi si nasconde davvero dietro il profilo Instagram dell’influencer?

Chi è Federippi

Federica Fabrizio è nata nel 1996 a Matera, e fin da quando era molto giovane ha cominciato a interrogarsi sul mondo e sulla società in cui viviamo. Approfondendo diverse questioni etiche e morali, ha sentito di dover dire la sua su ciò che la circonda, cercando di sensibilizzare gli altri su temi molto importanti come i diritti umani.

Le sue non sono solo parole vuote: la ragazza è attiva nel sociale e si occupa dello sviluppo di tecnologie per persone con vari gradi di disabilità. Federica si è trasferita a Roma quando aveva 19 anni e lì ha compiuto studi in oftalmologia. La sua vera passione però, come sappiamo bene, è l’attivismo e la lotta contro le ingiustizie. Lei stessa si definisce “attivista guastafeste”.

Attiva nel sociale

L’influencer non manca mai di sostenere e partecipare a campagne volte a lottare per i diritti umani, in particolare alle minoranze e ai più deboli. Visto il suo impegno ha ottenuto molti fan negli ultimi anni, e grazie alla sua partecipazione a Pechino Express ne otterrà tantissimi altri. Molti la stanno sostenendo nel suo viaggio in Asia, un’occasione non da poco per far conoscere le sue battaglie anche al grande pubblico.

Nonostante sia molto attiva sui social, condivide ben poco della sua vita privata. Secondo alcune indiscrezioni Federica è fidanzata con un ragazzo di nome Ernesto, del quale non si sa molto, ma la notizia non è stata confermata. Chissà se durante le tappe del programma riusciremo a scoprire qualcosa di più.