Michelle Hunziker al settimo cielo: “Indescrivibile emozione” | La foto su Instagram commuove il web

Alcune emozioni non si scordano mai e questo Michelle Hunziker lo sa bene. La foto racchiude uno dei momenti più emozionanti della sua vita.

La conduttrice e showgirl svizzera sta vivendo un momento speciale e indimenticabile che condivide con gioia sui suoi social, portando i fan nella sua vita. A volte un gesto – in questa caso una foto – vale più di 1000 parole. Quella pubblicata su Instagram da Michelle Hunziker negli scorsi giorni rappresenta bene il vortice di emozioni che la Hunziker sta vivendo.

Non ha mai fatto segreto di essere molto felice ed entusiasta di diventare una nonna giovanissima: la sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, è in dolce attesa e mancano veramente poche settimane prima della data prevista per il parto. Questo significa che Michele diventerà nonna a soli 46 anni.

La conduttrice svizzera ha scritto una frase molto toccante che accompagna la foto rappresentativa: “Baby ‘s loading… indescrivibile emozione…”. L’immagine ovviamente non è passata inosservata agli occhi del web e ha suscitato tantissimi commenti: molte le persone che gioiscono con lei per l’inizio di questa nuova esperienza.

La commozione di Michelle Hunziker

Nonostante il momento felice, Aurora ha dovuto replicare di recente a delle critiche che le sono state rivolte su Instagram. Molti l’accusano di esporre troppo e strumentalizzare la sua gravidanza. Lei, dal canto suo, ha risposto ai commenti incriminatori con l’ironia che da sempre la caratterizza: “Ma perché mi devi scrivere che sei stufo? Ah, tu sei stufo? Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu che si alza dal letto”.

Il rapporto che lega Aurora e Michelle Hunziker è sempre stato davvero speciale, ma in questo momento così speciale si sta rafforzando ancora di più. Tutti ricorderanno l’indimenticabile l’abbraccio tra mamma e figlia condiviso sui social alla scoperta della gravidanza.

Lo scatto pubblicato su Instagram

Di certo, questi 9 mesi stanno trasformando Aurora – sempre più prossima a diventare mamma -, ma anche Michelle e il suo modo di rapportarsi a sua figlia che a breve la farà diventare nonna insieme ad Eros Ramazzotti, futuro nonno.

In un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”. Insomma, non c’è dubbio: Michelle non vede l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita e tutti gli scatti che giornalmente condivide su Instagram testimoniano quanto sia entusiasta e impaziente di conoscere il suo futuro nipotino.