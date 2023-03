Eros e Michelle lo fanno davanti a tutti, “si è dimenticata degli altri figli” | La reazione di Trussardi

Eros Ramazzotti e Michelle di nuovo insieme fanno molto discutere in fan, si parla della reazione di Trussardi.

Michelle Hunziker è tornata su Canale 5 con la tanto attesa seconda edizione del suo Michelle Impossible, il one woman show che tra ospiti e canzoni ripercorre un po’ i suoi cavalli di battaglia. Naturalmente non potevano mancare due persone molto importanti per lei, la figlia Aurora che presto diventerà madre (si è presentata sul palco con il pancione) e il padre di lei, Eros Ramazzotti che ha accettato per la seconda volta di esibirsi accanto alla ex moglie.

Naturalmente la presenza di Ramazzotti sul palco ha acuito i soliti pettegolezzi sul rapporto con Michelle e, ancora oggi, dopo tutta l’acqua passata sotto i proverbiali ponti i fan della coppia sperano che i due tornino e insieme. Ciò è normale se pensiamo che due persone come Michelle e Eros hanno vissuto un grande amore e quando si vive un amore così il legame tra i due è difficile da spezzare. C’è inoltre di mezzo una figlia e la loro famiglia è sempre stata una delle più amate dal pubblico.

Non si può ignorare tuttavia il fatto che gli anni siano passati e che nel frattempo sia Eros Ramazzotti che Michelle Hunziker hanno avuto altre relazioni e altri figli sono nati. Per esempio lei è stata per dieci anni con Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie: Sole e Celeste. Insomma si sono costituite di fatto altre famiglie che tuttavia non sono state considerate su quel palco. Da qui la forte discussione nata sul web intorno alla reazione di Trussardi, grande assente del programma.

Michelle tra Eros e Tomaso

Un dettaglio che però non va mai dimenticato è innanzitutto il fatto che Eros e Michelle hanno sempre mantenuto un buon rapporto e la loro non fu di certo una separazione drammatica come lo sono state altre ugualmente celebri. Un altro particolare che spesso sfugge ai fan di Eros e Michelle è il fatto che Tomaso Trussardi non è un uomo di spettacolo, ma appartiene alla moda e dal momento che con Michelle sono separati anche la sua presenza tra il pubblico sarebbe stata fuori luogo.

Inevitabilmente però ci si è chiesti in questi anni come prendesse Trussardi il bel rapporto e l’evidente legame tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ogni volta che i due si sono incontrati su un palcoscenico, infatti, sono state scintille e tutto questo non è stato evidente solo per la stampa e per i fan, ma anche certamente per Tomaso. Questi, però, non ha mai lasciato dichiarazioni. Anche se questa volta qualcosa è successo mentre sul palco si consumava il revival.

La reazione inaspettata di Trussardi

Proprio mentre Michelle era sul palco del suo show con la sua prima famiglia a quanto pare Tomaso Trussardi ha avuto una reazione che ha fatto molto discutere i fan sul web, è andato a Villa Crespi, il ristorante stellato di chef Antonino Cannavacciuolo, dove per altro si recava spesso con Michelle Hunziker.

Tale decisione, di dedicarsi una serata per sé senza preoccuparsi di quanto stava succedendo in televisione è stata molto apprezzata dal pubblico che così ha commentato sul web: “E che doveva fare? Stare a guardare la famigliola felice che si è dimenticata che nel frattempo sono nati altri figli da altre relazioni?” Ma i commenti non sono finiti qui: “Ha fatto bene, che doveva fare? È ormai finita tra di loro”.

A raccontare come sono gli attuali rapporti con Trussardi è stata la stessa Michelle a Verissimo, dicendo che entrambi hanno cercato di raggiungere un equilibrio per il bene di Sole e Celeste, le loro figlie.