Offese e insulti contro Maurizio Costanzo: l’attacca violento | Scoppia il caos

Un famoso giornalista si è scagliato contro il compianto Maurizio Costanzo con parole e offese piuttosto pesanti. Il web è in rivolta.

Pochi giorni fa ci ha lasciati Maurizio Costanzo, grande giornalista e conduttore che ha fatto la storia della televisione e dell’informazione italiana. In tanti si sono presentati alla camera ardente per porgere l’ultimo saluto al giornalista e salutare Maria De Filippi, la sua ultima moglie, con la quale è stato insieme per tantissimi anni.

Tutti ce lo ricordiamo nel Maurizio Costanzo Show, andato in onda dal 1982 al 2022. La sua carriera come giornalista è iniziata quando era molto giovane, a soli diciotto anni, quando diventa cronista per Paese Sera, un quotidiano romano. A 22 anni collabora con TV Sorrisi e Canzoni, mentre nel 1960 diventa caporedattore di Grazia.

Nel 1963 esordisce anche in radio come autore, occupandosi di uno spettacolo dal titolo Canzoni e nuvole. È stato anche autore e coautore di alcune canzoni, come Se telefonando, cantata da Mina. Molti non sanno che Costanzo è stato il coideatore di Fracchia, personaggio interpretato da Paolo Villaggio. Negli anni ha inoltre collaborato con numerose testate e ha condotto per diversi anni Buona Domenica.

Maurizio Costanzo: offese e insulti

Costanzo nella sua carriera si è occupato di molti spettacoli di successo e ha intervistato grandi personalità, ma è conosciuto anche per il suo impegno nella lotta contro la mafia. Il giornalista ha anche rischiato la vita in un attentato mirato a lui e a sua moglie Maria De Filippi. Fortunatamente non ci furono vittime, ma fu un evento di grande portata che scosse l’Italia intera.

In mezzo a tutto il dolore di famigliari, amici e colleghi, c’è anche chi si è scagliato contro il giornalista usando parole anche molto pesanti per descriverlo. Si tratta di un giornalista molto famoso, una persona che già in passato si era attirata le ire degli utenti per alcune esternazioni ambigue.

L’attacco del giornalista

Parliamo di Filippo Facci, che su Twitter ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto subito infuriare il web. È scoppiata una vera e propria bufera contro il giornalista, che questa volta ha esagerato, attaccando Maurizio Costanzo senza rispettare il dolore della perdita.

“Il giorno in cui mi vedrete da Costanzo siete autorizzati a sputarmi in faccia, scrissi. Lui ovviamente m’invitò subito. Io ovviamente non andai” ha scritto su Twitter. Ha poi definito Costanzo come “un giornalista utile sino agli anni Ottanta e un discreto sceneggiatore, il resto fu solo intrattenimento e banalizzazione“. Gli utenti ovviamente lo hanno accusato di essere irrispettoso e invidioso della carriera del giornalista.