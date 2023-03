Gerry Scotti ha mollato tutto, decisione definitiva | Carriera abbandonata

Gerry Scotti ha un passato incredibile. Il conduttore prima di diventare un personaggio così celebre aveva fatto delle scelte molto diverse.

Uno dei più noti conduttori della televisione italiana è sicuramente Gerry Scotti che con programmi cult come Chi vuole essere milionario? o Passaparola ha cambiato la storia dell’intrattenimento nostrano. Gerry Scotti ha condotto per diversi anni anche lo storico tg satirico insieme a diversi compagni da Ezio Greggio a Michelle Hunziker.

Con “Caduta Libera”, programma quiz in onda nel preserale Scotti ha confermato la sua incredibile bravura grazie ad un successo importante dello show. La carriera di Gerry Scotti, però, inizia molti anni addietro quando nei primi anni ’80 il suo nome risuona nei palinsesti di Mediaset in programmi tipo “Deejay Television”, “Zodiaco” e “Candid Camera”. Grazie all’esperienza in questi show Scotti è riuscito a fare un’ottima gavetta e ad essere notato dai grandi produttori per le sue capacità di coinvolgere ed intrattenere il pubblico.

Dai primi anni in radio fino alla televisione, l’ascesa di Scotti è stata praticamente inarrestabile, un percorso che lo ha portato ad essere tra i conduttori più apprezzati in circolazione partendo praticamente dal nulla.

La vita privata di Gerry Scotti

Sempre molto riservato sulla sua vita privata sappiamo che Gerry Scotti ha alle spalle un lungo matrimonio con Patrizia Grosso da cui ha avuto un figlio Edoardo. Proprio Edoardo lo ha reso nonno ben due volte nel 2020 e nel 2023. Da diversi anni, dal 2011 è legato sentimentalmente all’architetto Gabriella Perino con la quale, però, non si è mai risposato.

Prima, però, del successo, del lavoro e del matrimonio per Gerry Scotti le cose sono state ben diverse. L’uomo è stato davvero ad un passo da non essere il personaggio televisivo che tutti noi conosciamo. Per un periodo, infatti, la sua vita era completamente diversa almeno fino a quando non ha deciso di mollare tutto e cambiare rotta.

Il cambio di vita definitivo di Gerry Scotti

In molti, forse, non sanno che Gerry Scotti prima di essere il famoso presentatore che tutti noi conosciamo aveva una vita completamente differente. Infatti, Scotti ha studiato giurisprudenza poiché avrebbe voluto lavorare in un’agenzia pubblicitaria. Tuttavia, Gerry ha interrotto gli studi non appena si è reso conto che quella non sarebbe potuta essere la sua strada definitiva.

L’uomo ha così abbandonato l’università a soli tre esami dalla laurea rinunciando alla possibilità di diventare avvocato. Nonostante la precarietà di questo cambio rotta, per Gerry Scotti questa, forse, è stata la scelta più giusta ed appropriata ad una personalità estremamente estroversa la quale gli ha permesso di essere uno showman di grande successo.