“Mesi di psicoterapia”, Ambra Angiolini traumatizzata: un amore semplicemente distruttivo

La ben nota attrice romana è risorta dalle sue ceneri, come una Fenice, ed è pronta a rivivere l’amore e la passione.

Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e cantante molto amata e seguita dal pubblico italiano. La Angiolini sta avendo molto successo in campo lavorativo grazie all’ultima edizione del talent show canoro, ovvero X-Factor, dove ha ricoperto il ruolo di giudice.

Ora come ora, Ambra può definirsi soddisfatta su più fronti: sia quello lavorativo che quello sentimentale. Infatti, da pochi giorni è scoppiato il gossip che mette l’attrice di Roma al centro della cronaca rosa.

Infatti, il pubblico italiano sa bene quanto Ambra abbia sofferto a causa delle diverse delusioni amorose che ha subito. Tuttavia, dopo ogni tempesta spunta sempre il sole e l’astro luminoso che riscalda la Angiolini in questo periodo è Andrea Bosca, un regista e attore piemontese.

La relazione tra Ambra e Andrea è seria: presentazione ufficiale in famiglia

Pare che la Angiolini stia facendo sul serio con la sua nuova fiamma Bosca, perché la donna ha presentato l’uomo alle due persone più care che ha al mondo, ovvero i suoi due figli Jolanda e Leonardo, di 19 e 16 anni d’età. Questi ultimi sono nati dal precedente matrimonio con il cantautore Francesco Renga.

Pare che la loro relazione sia in corso d’opera dalla scorsa primavera, ma i due attori sono stati attenti a non far trapelare nulla. Ambra ed Andrea si sono conosciuti sul set della fiction Protezione civile e da allora si frequentano. Dal momento che la Angiolini è rimasta scottata dalle sue precedenti relazioni, con Bosca ha deciso di andarci con i piedi di piombo.

La delusione amorosa più cocente per Ambra Angiolini

I fan di Ambra sanno che la rottura con Massimiliano Allegri, ovvero l’allenatore della Juventus, ha fatto molto soffrire l’attrice e, infatti, durante un episodio di X-Factor la stessa Angiolini ne ha dato conferma. Un aspirante concorrente del talent ha fatto degli apprezzamenti su Ambra e lei gli ha risposto così:

“Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia, visto l’ultimo ex, tu saresti stato il prossimo di certo. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”. Per fortuna, però, sembra proprio che Ambra Angiolini abbia ritrovato la serenità e la felicità grazie ad Andrea Bosca. Speriamo che queta volta l’attrice abbia un lieto fine duraturo ed approvato sia dai figli che dai suoi genitori, Doriana ed Alfredo.