Serena Rossi: “Mi ha rovinato la salute” | Scelta distruttiva: tutta colpa di un provino

Serena Rossi ha svelato un retroscena dietro un provino fatto quando aveva diciotto anni, ciò che si nasconde vi sconvolgerà.

Serena Rossi è una delle attrici più famose e amate del momento, è esplosa con la sua struggente interpretazione di Mia Martini, ma il suo talento nella recitazione e nel canto si erano già visti in precedenza con il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole e con la sua partecipazione nel programma del venerdì sera, condotto da Carlo Conti: Tale e quale show.

Serena Rossi è di origini napoletane e come abbiamo detto i suoi esordi sono stati con la famosissima soap opera Un posto al sole, la più longeva soap di produzione italiana che di fatto le ha cambiato la vita, anche perché in quella occasione Serena Rossi ha conosciuto suo marito, Davide Devenuto, dal quale nel 2016 ha avuto un figlio, Diego.

Attualmente Serena Rossi è tra le protagoniste del giallo di Rai 1 con Mina Settembre, personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. La sua fino a oggi è stata una carriera in ascesa ma non sempre le cose per lei sono state facili e proprio in una recente intervista ha raccontato di uno dei primi provini che ha fatto e durante il quale ha dovuto sottoporsi a qualcosa di estenuante.

Il provino a diciotto anni di Serena Rossi

In una recente intervista Serena Rossi ha ricordato un provino che ha fatto quando era ancora una sconosciuta e aveva solo 18 anni. In quella occasione la giovane Serena dovette sottoporsi a una rigida dieta che stava per rovinarle la vita. Ecco le sue parole: “Non nascondiamoci dietro un dito, l’aspetto fisico conta. Soprattutto in una professione come la mia. Ho sempre saputo che volevo fare l’attrice. All’età di 16 anni ho iniziato con le mie prime audizioni ed ero determinatissima: volevo raggiungere i miei obiettivi”.

Insomma tanta passione per l’arte fin da allora e tanta determinazione ma poi: “Ero una ragazza normale e lo voglio sottolineare, tondetta, decisamente diversa dalle mie amiche, molto più magre e slanciate di me. In più sono predisposta ad aumentare rapidamente di peso e sono sempre stato pigra: a quell’età non mi piaceva l’idea di dover fare attività fisica. Ad alcuni registi non andavo bene. A 18 anni feci un provino per un film e mi dissero che per ottenere la parte, avrei dovuto dimagrire. Determinata a ricoprirla, ho intrapreso una cura dimagrante che, nel tempo, si è rivelata dannosa per la mia salute psicofisica”.

Le conseguenze di una dieta sbagliata

Naturalmente vista l’età e vista la sua conformazione fisica quel genere di dieta non andava bene per lei: “Ho perso dieci chili, ma ho pagato un prezzo salato: mi sentivo sempre stanca e debole. Per non parlare degli squilibri del sistema endocrino, come il cambiamento del ciclo mestruale, gli sbalzi d’umore. Non riuscivo a più fare niente, né lavorare né studiare. Il rapporto con il cibo era frustrante perché mi sentivo in colpa anche mangiando una mela. Ero indubbiamente più magra ma per niente sana”. Tutto questo perché non sempre magro vuol dire in salute e ciò che va bene per qualcuno non va bene per qualcun altro.

Quel periodo drammatico ha portato Serena Rossi su una brutta strada, ma per fortuna è riuscita a recuperare: “Grazie all’aiuto dei miei genitori ho capito che non era la dieta giusta per dimagrire e che non era il modo giusto per farlo. Volevo piacermi, ma soprattutto amarmi e così non andava bene. Adesso sono una donna soddisfatta della mia vita e del mio lavoro, ho capito che non sarò mai uguale a un’altra donna, ma soprattutto non voglio esserlo. Il lavoro, essendo il mio motore trainante, non potrà mai più mettere in crisi la mia salute”.