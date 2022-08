Serena Rossi, il commovente racconto sul figlio piccolo, “Sarò triste…”. La confessione

L’attrice di successo Serena Rossi ha fatto una confessione davvero commovente raccontando di un fatto particolarmente privato della sua vita che riguarda la sua famiglia e soprattutto suo figlio.

Molto apprezzata nel campo della recitazione e per i suoi ruoli amatissimi dal pubblico, Serena Rossi ha saputo costruirsi una solida realtà con il lavoro e il grande talento, l’attrice infatti è riuscita a emergere muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo sui palchi dei teatri, inizialmente ha preso parte come cantante al musical del 2002 “C’era una volta… Scugnizzi”.

Data la sua bravura e professionalità non ci è voluto molto prima che venisse notata e che le iniziassero a essere offerti ruoli all’interno di fiction di grande successo, un tra tutti la rinomata “Un posto al sole”, la soap opera ambientata in Campania dove la Rossi ha preso il ruolo di Carmen Catalano dal 2003 fino all’abbandono della serie nel 2010, una lunga esperienza che l’ha portata alla notorietà.

In seguito a preso parte alla serie di Rai 1 “Mina Settembre”, diretta da Tiziana Aristarco e la Rossi ne è la protagonista, attesissima questo settembre la seconda da stagione. Serena Rossi ama il suo lavoro quanto ama la sua famiglia, anche se per i diversi impegni che la vedono al centro della scena, molto spesso si vede costretta a passare dei periodi lontana dai suoi cari, così proprio durante un’intervista ha raccontato un episodio davvero molto commovente.

Serena Rossi e la confessione commovente sulla famiglia

Serena Rossi è un’attrice molto richiesta e questo la obbliga a dover dedicare molto tempo alla sua professione in un periodo in cui si sta costruendo una vera e propria carriera di successo, ma nel suo cuore non c’è soltanto la recitazione, infatti la donna ha una relazione molto lunga e duratura con il compagno Davide Devenuto, i due si sono conosciuti nel 2008 e da allora non si sono mai lasciati. Dal loro amore è arrivato anche il primo figlio, Diego, nato nel 2016, un bel giovanotto che a oggi ha cinque anni e papà e mamma ne sono innamoratissimi.

A proposito del rapporto con la sua famiglia e con suo figlio Serena, durante un’intervista con il settimanale F ha deciso di raccontare un retroscena molto commovente, la stessa svela di essere stata lontana da casa e dai suoi cari per ben 135 giorni.

Nel tempo in cui la Rossi era a lavorare sul set, il figlio Diego è rimasto a casa con il papà, “Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati. Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo”.

Serena decide di raccontare un momento molto intimo della sua vita, “Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle diciassette, domani attacchi alle undici. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva!”.

Un vero tour de force quello della famosa attrice che ha fatto di tutto per poter stare il più tempo possibile vicino alla sua famiglia, cercando inoltre di spiegare la situazione della lontananza a suo figlio, “Gli ho detto: starò via tanti mesi, sarò triste perché non staremo insieme, però mi divertirò perché faccio un lavoro bellissimo. Gli ho chiesto: tu come ti senti? E lui: mamma questa è una cosa molto bella per te”.

La dimostrazione che Diego è un vero e proprio ometto, molto intelligente e comprensivo, sicuramente Serena continuerà a fare di tutto per stare con lui e il marito appena ha un attimo di tempo.