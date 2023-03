Tomaso Trussardi innamorato: conosciamo la nuova fiamma bella e famosa | FOTO

L’ex marito di Michelle Hunziker pare essersi trovato un’altra dolce metà, tanto bella e famosa quanto lui.

Tomaso Trussardi è famoso e seguito dal pubblico italiano per il proprio lavoro, ovvero lui è l’imprenditore e il presidente dell’omonima casa di moda di famiglia, fondata nel lontano 1911. Trussardi, inoltre, è diventato un personaggio noto agli italiani per il suo ultimo matrimonio.

Infatti, l’uomo è stato sposato con una delle showgirl e presentatrici più amate dal pubblico del Bel Paese, ovvero con la simpaticissima e bellissima Michelle Hunziker. Il loro matrimonio è durato dieci anni e dal loro amore sono nate anche due figlie: Sole e Celeste. La loro separazione ufficiale è avvenuta nel gennaio 2022, cominciandolo tramite ufficio stampa.

In questi giorni, invece, si sono sparse diverse voci su una possibile nuova fiamma di Tomaso. Sembrerebbe che l’uomo si faccia vedere in pubblico, sempre più spesso, con una donna altrettanto bella e famosa. Solitamente, Trussardi esce con le sue amate figlie, con le quali si reca spesso al suo ristorante Trussardi Alla Scala. Tuttavia, da poco tempo lo affianca una nuova figura femminile.

La nuova donna misteriosa al fianco dell’imprenditore

Oltre che in compagnia delle figlie Sole e Celeste, del cagnolino Odino e dell’amico Vittorio Feltri, Tomaso è stato avvistato anche insieme ad una donna nota che molto spesso frequenta l’imprenditore. Stiamo parlando di Dominga Cotarella, la manager nel settore dei vini per il brand della famiglia Trussardi.

La donna è molto famosa nel settore imprenditoriale, infatti il marchio Cotarella è nato nel 1979 con la creazione dell’azienda vinicola Falesco a Montefiascone, fondata dai fratelli Renzo e Riccardo. Questi hanno poi lasciato l’eredità alle figlie Dominga, Erica e Marta. Tomaso e la donna si stanno vedendo spesso in questi giorni, come dimostrano gli stessi scatti dell’uomo pubblicati su Instagram.

La vita di coppia scoppiata

Tomaso e Michelle hanno condiviso dieci anni di amore intenso, caratterizzato dal reciproco rispetto ed anche dal divertimento e dalla gioia. La coppia ha trasformato il loro amore in due figlie, Sole e Celeste, ma poi si sono lasciati nel 2022. La Hunziker era già mamma di Aurora Ramazzotti, avuta con il suo ex marito Eros. La Ramazzotti sta per diventare madre per la prima volta, rendendo nonna Michelle.

Mentre la Hunziker si gode il suo periodo da single, dedicandosi completamente alle piccoline di casa, ovvero a Sole e Celeste, e prendendosi cura di Aurora, ormai prossima al parto, Tomaso Trussardi si sta di nuovo imbarcando in una possibile relazione amorosa con la manager enologica Dominga Cotarella. Vedremo come si svilupperanno gli eventi futuri.