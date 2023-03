“Mi hanno fatto a pezzi”, Attilio Romita confessa i retroscena terribili del GF Vip | VERGOGNOSO

L’ex busto del TG1 si è sfogato dopo l’eliminazione dal reality show, togliendosi un bel po’ di sassolini dalla scarpa.

Questa settima edizione del Grande Fratello VIP ne ha viste di tutti i colori e il protagonista di diverse polemiche e critiche è stato anche il giornalista Attilio Romita. Dopo diverse settimane dall’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia, l’ex mezzo busto del TG1 ha rotto il silenzio circa le procedure del programma, sfogandosi in maniera severa e senza mezzi termini.

Romita è stato molto chiacchierato a causa delle sue dichiarazioni al vetriolo riguardo alcune celebrità come, ad esempio, Giucas Casella, i membri della Royal Family e alcune sue ex compagne di gioco. Per non parlare della sua relazione speciale con Sarah Altobello, he ha scatenato critiche e polemiche da parte del pubblico.

Questa brutta situazione che ha colpito Attilio, però, non lo ha lasciato da solo. Infatti, tutte queste polemiche hanno perfino coinvolto sua figlia Alessia, dal momento che Romita l’ha inserita nel suo rigido sfogo post GFVIP. Oltre alla figlia, Attilio non si è risparmiato in accuse e critiche anche contro la produzione del reality show di Canale5.

Attilio Romita contro sua figlia Alessia

Dopo diverse settimane dall’eliminazione dal GFVIP, il giornalista ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni alla rivista NuovoTv. Romita, per l’occasione, ha svelato come stanno veramente le cose tra lui e sue figlia e ha dichiarato che Alessia era contraria alla sua partecipazione al reality show.

Dopo tutto quello che è successo, Alessia è ancora convinta che il padre non avrebbe dovuto accettare l’invito di partecipare al GFVIP e Attilio ha affermato: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei perché mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma”.

Attilio Romita contro il GFVIP

Oltre che parlare di sua figlia Alessia, nel corso della medesima intervista Attilio ha anche sputato veleno contro la produzione del Grande Fratello VIP, soprattutto contro gli autori del reality. Il giornalista ha dichiarato: “Sono arrivato da sprovveduto, senza conoscere gli autori. Mi hanno dato un po’ di visibilità solo quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato”.

Il giornalista, però, si è lamentato contro la produzione del programma, non contro il suo conduttore. Infatti, Attilio Romita si è proposto come opinionista al fianco di Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello VIP. Se ci sarà un’altra edizione, forse l’ex mezzo busto del TG1 avrà una possibilità. La scelta spetta al padrone di casa, Signorini.