Marco Liorni: telefonata bollente dalla Rai | Grosso rischio per Flavio Insinna

Per Marco Liorni ci sono delle novità inaspettate, il conduttore potrà tornare alla prima serata e seguire inoltre due progetti contemporaneamente.

Marco Liorni è da qualche tempo alla conduzione del preserale estivo di Rai 1 con il programma Reazione a catena che va a sostituire I soliti ignoti. Liorni si è formato come giornalista e ha svolto per anni tale professione prima di passare alla televisione conducendo programmi di successo come il Grande Fratello alle sue prime edizioni ottenendo un grande riscontro di pubblico all’epoca per la trasmissione più innovativa dei tempi.

Con il suo talento e la spiccata simpatia ha saputo conquistarsi il favore del pubblico in tutti questi anni, anche grazie al garbo e ai modi sempre gentili e mai sboccati. Liorni ha condotto il reality più importante in Italia per sette stagioni fino al 2007 e quando si concluse questa esperienza il conduttore lasciò anche la rete Mediaset, passando alla Rai dove, fece alcune esperienze di co-conduzione, una di queste con Caterina Balivo, per poi approdare al successo di Reazione a catena, che ancora va in onda oggi.

Proprio a proposito di Reazione a catena ci sono delle importanti novità per Liorni che, innanzitutto, torna alla conduzione del programma come di consueto ma per questa stagione l’appuntamento con il conduttore raddoppia. Vediamo perché.

Reazione a catena passa alla prima serata

Reazione a catena è un format straniero importato, pensate, da Enrico Papi e acquistato dalla Rai. In questi anni, dalla prima messa in onda, è diventato uno dei programmi più seguiti di Rai 1 e come preserale, al pari dell’Eredità. Come di consueto, dunque, il programma andrà in onda a partire da giugno, ma ci saranno delle importanti novità, perché innanzitutto durerà più del previsto e poi alcune puntate saranno trasmesse in prima serata.

Avete capito bene, ci sarà più di una puntata che andrà in onda in prima serata e alla conduzione di queste puntate speciali ci sarà lo stesso Marco Liorni. Insomma il conduttore sarà presente oltre che nella fascia quotidiana anche per alcune dirette speciali del programma. Ma non è finita qui perché come abbiamo detto Reazione a catena andrà in onda per un periodo più lungo, precisamente fino a dicembre. Che ne sarà de L’Eredità?

L’Eredità slitta a Natale

Questa è una grande occasione per Marco Liorni che il prossimo 5 giugno tornerà al timone di Reazione a catena, prendendo il testimone del preserale di Rai 1 da Flavio Insinna che, sappiamo, è alla conduzione di L’eredità. Quest’ultimo programma resterà in panchina fino a poco prima di Natale quando tornerà con nuovi concorrenti. Una nuova serie di sfide con cui due squadre si metteranno alla prova durante ogni puntata. Alcune settimane fa in merito al noto format è arrivato un primo clamoroso aggiornamento in quanto, a differenza di quanto accaduto in passato, questa volta andrà avanti fino al mese di dicembre.

Dagospia ha riportato che ci saranno quattro appuntamenti in prima serata di Reazione a catena, ma per Marco Liorni non finisce qui, perché la rete lo vuole al timone di un secondo progetto: Italia sì, che lo vedrà alla conduzione anche il sabato pomeriggio dalle 17 alle 18:45. Questo format che ha già avuto molto successo tornerà in onda a partire da settembre, mese a partire dal quale Liorni seguirà due progetti contemporaneamente. Si tratta pertanto di un periodo molto florido per Marco Liorni che conferma ancora una volta il suo talento e il grande seguito televisivo.