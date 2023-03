Chanel Totti: la verità sul loro rapporto con Noemi Bocchi | Quella velenosa frecciatina sferrata

Chanel Totti ancora una volta torno a far parlare di sé con la pubblicazione di un video che sembra proprio una frecciatina a Noemi Bocchi.

Sembrava che tra le due scorresse buon sangue, ma forse ci siamo fatti ingannare troppo dall’apparenza. In occasione della festa della donna, Chanel Totti, la figlia dell’ex capitano della Roma, ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia di sua mamma Ilary e della sorellina Isabel. Tra le righe della descrizione che accompagnava la foto, alcuni hanno letto una velenosa frecciatina a Noemi Bocchi, la nuova compagna del papà.

Sappiamo quanto Chanel sia attiva sui social: la giovane conta moltissimi follower sulle maggiori piattaforme come Instagram e TikTok, dove si mostra nella sua quotidianità e talvolta si espone esprimendo pareri. Negli ultimi giorni ha pubblicato un video insieme alla mamma e alla piccola Isabel, sua sorella. La storia Instagram non è passata inosservata agli occhi del pubblico per via della descrizione ambigua che accompagnava lo scatto.

Non è la prima volta che Chanel finisce nell’occhio del ciclone per le affermazioni scritte sui social. Secondo il parere di alcuni, sono sempre pensate e studiate, mai avventate. Per altri, invece, si tratta di frasi scritte da un’adolescente senza pensarci troppo. Insomma, dipende con che chiave di interpretazione le si vuole leggere.

La frecciatina su Instagram a Noemi Bocchi

Questa volta la figlia della Blasi ha creato scompiglio scrivendo su Instagram: “Alle mie uniche donne”. Una frase d’effetto che sembra una provocazione, quasi a voler sottolineare che Noemi Bocchi non ha un ruolo di spessore nella vita della ragazza.

Nonostante Noemi e Totti siano fidanzati ormai da diverso tempo, non è ancora chiaro che rapporto leghi la nuova compagna di Francesco e la figlia Chanel. Sappiamo che in occasione del compleanno del papà e di altre ricorrenze speciali hanno passato del tempo insieme: ci sono state cene, passeggiate nella capitale, ma nessuna delle due si è mai espressa veramente sul loro rapporto, né tantomeno sappiamo cosa pensa l’una dell’altra.

Un rapporto ambiguo

Sul web, per esempio, non hanno mai postato foto i video insieme, né tantomeno Chanel l’ha mai menzionata suoi social, dove solitamente è molto attiva. Al primo posto mette sempre sua mamma, suo papà e i suoi fratelli. Insomma, la sua famiglia di sangue.

Non è chiaro quindi se è quella frase fosse effettivamente una frecciatina velenosa rivolta a Noemi Bocchi, la nuova compagna del papà, o una pura constatazione. Di certo Chanel ha detto la verità: le uniche donne della sua vita sono sua mamma Ilary e la sua sorellina Isabel, chissà se in futuro ci sarà spazio per qualcun altro.