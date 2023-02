Chanel Totti vuota il sacco sulla madre: “Non ci vediamo” | Rapporto al capolinea

Chanel Totti sferra una velenosa frecciatina rivolta a sua mamma Ilary Blasi, la situazione sta degenerando?

È famosissima su TikTok e conta oltre 100 mila followers su Instagram: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha tutte le carte in regola per diventare un’influencer di successo.

Sui social racconta molto delle sue giornate e porta i followers nella sua quotidianità: si mostra in compagnia delle amiche, a scuola, improvvisa balletti in casa, e soprattutto fa moltissime dirette su TikTok.

Nel corso dei video in diretta si lascia andare a dichiarazioni inaspettate. L’ultima riguarda una frecciatina sferrata nei confronti della madre, Ilary Blasi, che ha gelato gli utenti del web. Nessuno pensava che Chanel potesse essere così velenosa e ora ci si chiede se tra le due ci sia dell’attrito. Ecco cosa è successo.

La frecciatina sui social

L’ascesa di Chanel Totti sui social è iniziata nel momento più buio della sua vita, durante la separazione – mediatica – dei suoi genitori. Da quel momento, la biondina ha iniziato a costruirsi una nuova immagine attraverso i suoi profili social, dove si espone pubblicamente, offrendo il suo punto di vista su diverse questioni.

Possiamo dire che c’è stato senza dubbio un cambio di atteggiamento: prima della separazione, e quindi prima di questa estate, Chanel Totti era molto più riservata e faceva un uso diverso delle sue piattaforme social.

“Noi due non ci vediamo”

Ora che è nell’occhio del ciclone, non sfugge nemmeno una parola detta in live. A finire nel mirino dell’opinione pubblica questa volta è stata una velenosa frecciatina rivolta alla conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Proprio qualche giorno fa, Chanel ha fatto dei video nella nuova casa del Pupone, il superattico nella capitale acquistato con il suo nuovo amore Noemi Bocchi. Sembra che la nuova donna di Totti e i suoi figli vadano molto d’accordo, infatti non è la prima volta che si immortalano insieme. Hanno festeggiato il compleanno del papà e sono reduci da una bellissima vacanza a Miami.

La frecciatina per la mamma è comparsa in un video di TikTok che ha ricevuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Nel video Chanel e l’ex capitano della Roma cantano “Unica”, la canzone di Antonello Venditti. L’attenzione dei followers è ricaduta su alcune frasi che vengono cantate dalla quindicenne con un’enfasi particolare.

Proprio per questo, molti hanno ipotizzato che quelle frasi siano rivolte a Ilary, che sempre in viaggio, ultimamente trascorre meno tempo con i figli. Chanel, per esempio, si mostra sempre in compagnia del papà e della sua nuova compagna. Forse, i rapporti tra le due si sono inclinati? E se così fosse, Ilary come avrà preso questa velenosa frecciatina? Non ci resta che attendere ulteriori risvolti.