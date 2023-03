Elena d’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme | Prova schiacciante elimina ogni dubbio

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario stanno insieme? Dopo mesi di dubbi, finalmente arriva la prova che aspettavano tutti.

Da mesi non si parla d’altro che della presunta storia d’amore tra Massimiliano Caiazzo, Carmine Di Salvo in Mare Fuori e la ballerina di Amici Elena D’Amario.

A incastrarli e farli uscire allo scoperto sono stati i dettagli: i due si commentavano le foto a vicenda supportandosi e, dopo l’uscita di Mare Fuori, gli apprezzamenti della ballerina non sono passati inosservati agli occhi dei fan.

Lui è uno dei protagonisti della famosa serie tv Rai: ha soli 26 anni, ma davanti a sé lo attende un futuro e una carriera davvero promettente. Cresciuto a Castellammare di Stabia, non ci sono dubbi che le sue doti da attore e la sua bellezza partenopea lo porteranno lontano. Attualmente vive a Roma, anche se negli ultimi anni ha passato moltissimo tempo nella sua terra per registrare Mare Fuori, la serie firmata Rai che racconta le storie dei ragazzi che abitano l’IPM di Napoli.

Un corteggiamento di pubblico dominio

Lì interpreta Carmine di Salvo, un giovane che vuole distaccarsi dagli schemi della malavita con cui gli altri lo hanno sempre identificato. Lui, infatti, è figlio di una famiglia mafiosa, ma sogna di abbandonare la strada per diventare un parrucchiere professionista. La sua speranza sempre accesa e la sua voglia di riscatto lo faranno diventare uno dei personaggi più amati della serie.

Elena D’Amario è una famosa ballerina di Amici: nata a Francavilla al Mare, la sua passione l’ha portata a ballare prima su Canale 5, poi sui migliori palchi del mondo. Grazie ad Amici ha avuto la possibilità di studiare a New York e farsi conoscere dai maggiori coreografi, che hanno notato subito il suo enorme talento e potenziale. Il New York Times l’ha definita una ballerina magnetica, tantoché è stata candidata agli Oscar della danza: un vero orgoglio italiano. Ora lavora come ballerina professionista per il talent show di Maria De Filippi.

La relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, non solo il poster

Tornando a parlare della loro storia d’amore, sappiamo che entrambi sono molto riservati e mettono la carriera al primo posto: non amano stare sotto i riflettori per la loro vita privata, ma con i social network la situazione gli è sfuggita di mano. Da mesi gira una voce su un possibile flirt tra i due, supposizioni confermate da diverse paparazzate che li ritraggono insieme.

A confermare la tesi sono arrivati i commenti sotto foto sui social: gesti di affetto tra i due che sono stati subito notati dai fan, così come i tanti like ricambiati su Instagram. Nelle ultime ore, poi, è arrivata quella che potremmo interpretare come una conferma: la ballerina di Amici ha partecipato alla festa di laurea del fratello di Massimiliano. Sarà davvero amore o una semplice amicizia? Non ci resta che aspettare e indagare ancora per scoprire qual è la verità! A rendere tutto ancora più evidente è stata la storia pubblicata da Massimo su Instagram dove si vede un poster di “Amore disperato” dove nel ritornello cita, “Lei ballerà fra le stelle accese”. Il verso successivo dice, “E scoprirà, scoprirà l’amore”, dopo quest’ultima prova il mondo sta solo aspettando la loro dichiarazione ufficiale.