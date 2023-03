Mare Fuori 4: quando inizieranno le riprese? Tutto ciò che sappiamo sulla nuova stagione

Mare Fuori 4: dopo il successo della nuova stagione, già ci si chiede quando inizieranno le riprese. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Con oltre 54 milioni di visualizzazioni solo su Rai Play, possiamo dire che Mare Fuori è la serie cult del momento. Il prodotto Rai racconta le vite di giovani adolescenti nel carcere minorile di Napoli: partendo dal loro passato, i ragazzi cercano di riscatto per avere un futuro migliore.

Attualmente viene trasmessa su Rai 2 ogni mercoledì, ma il 22 marzo ci sarà l’ultima puntata su cui tutta Italia ha gli occhi puntati. Sembra, infatti, che potrebbero essere aggiunti 3 minuti extra che spiegherebbero chi ha sparato sul finale.

Un finale attesissimo, quindi, quello del 22 marzo, che potrebbe rivelare più di quanto ci si aspetti. Nel frattempo, però, i fan si domandano quando inizieranno le riprese della quarta stagione.

Mare Fuori: cosa sappiamo sulla nuova stagione

Ancora non è dato sapere quando uscirà Mare Fuori 4, ma si può immaginare un arco temporale ragionando sull’inizio delle riprese. Ciò che è certo è che la nuova stagione si farà e che il cast non vede l’ora di tornare sul set: un grande assente sarà Carolina Crescentini nei panni della direttrice, che è stata allontanata dall’IPM dopo il suicidio di Viola.

Il cast di Mare Fuori è stato invitato a diversi salotti televisivi proprio per parlare del successo riscontrato e in quelle occasioni i ragazzi si sono lasciati andare a indizi rivelatori. Tra le tante ospitate, hanno partecipato a due delle trasmissioni più amate: Domenica In con Mara Venier e C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Mare Fuori 4: data di inizio delle riprese

Proprio in quest’ultima occasione gli attori hanno anticipato qualcosa a Maria De Filippi e ai suoi telespettatori: hanno rivelato che le riprese di Mare Fuori 4 inizieranno nel prossimo mese di maggio. Manca pochissimo, quindi, al ritorno sul set: le sceneggiature sarebbero in procinto di essere ultimate ed è tutto pronto per tornare al lavoro. Dopo la grande approvazione ricevuta dal pubblico, la Rai non perde tempo e vuole cavalcare l’onda del successo.

Anche se non ci è dato sapere quando uscirà Mare Fuori 4, possiamo dedurre che i nuovi episodi saranno rilasciati circa un anno dopo, a febbraio 2024. Anche lo scorso anno, infatti, le riprese erano iniziate a maggio e gli episodi sono stati resi disponibili a febbraio. Non ci resta quindi che attendere due appuntamenti importanti: uno il 22 marzo, quando verrà trasmesso il finale di stagione su Rai 2. E poi, l’inizio delle riprese: seguendo i giovani attori su Instagram potremo raccogliere nuovi indizi e scoprirne di più.