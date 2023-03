The Witcher 3: trama, cast, data di uscita e tutto quello che sappiamo

The Witcher 3 è attesissimo dai fan: ecco che cosa sappiamo finora sulla prossima stagione della serie tv fantasy.

Tratta dai libri dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, The Witcher è una delle serie più di successo su Netflix. La prima stagione è uscita nel dicembre 2019 e ha superato le aspettative dei fan, risultando come uno dei prodotti col miglior debutto sulla piattaforma. Ora gli spettatori attendono con ansia la terza stagione, l’ultima che vedrà Henry Cavill vestire i panni del protagonista Geralt di Rivia.

L’addio di Cavill alla serie ha scosso profondamente i fan, anche perché è nato tutto da alcune incomprensioni con la produzione: Cavill non era d’accordo con i cambiamenti che il regista ha voluto apporre alla storia dei libri e ha deciso di ritirarsi dal ruolo. Dalla quarta stagione Geralt di Rivia sarà interpretato da Liam Hemsworth, fratello minore di Chris e Luke.

Cavill gli passerà il testimone e ci regalerà un’ultima performance in The Witcher 3. Nella terza stagione ritroveremo anche Freya Allan nei panni di Ciri, Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Joey Batey nei panni dell’amato Ranuncolo (Jaskier). Sicuramente rivedremo anche Anna Schaffer e Graham McTavish nei ruoli di, rispettivamente, Triss e Djikstra.

The Witcher 3: trama

Secondo quando condiviso dalla produzione, la prossima stagione della serie dovrebbe basarsi sulle avventure raccontate nel secondo libro della serie, intitolato Il tempo della guerra. Il conflitto tra le due fazioni proseguirà, e Geralt cercherà di proteggere il regno di Cintra e riportare Ciri sul trono, scontrandosi con la Wild Hunt.

È probabile però che il racconto divergerà dai libri, come è già successo per le prime due stagioni, quindi potrebbero accadere cose del tutto inaspettate. Non c’è ancora un trailer che anticipa la terza stagione, quindi è difficile scommettere su cosa effettivamente verrà portato sullo schermo e in che modo decideranno di farlo.

Data di uscita

L’annuncio di Cavill ha scosso l’intera fanbase, che ora guarderà con un occhio ancora più critico alle scelte della produzione. Consci degli scontri tra l’attore e Netflix, i fan non si risparmieranno in critiche per la terza stagione di uno degli show più attesi di quest’anno. Ora i fan si chiedono solo una cosa: quando uscirà The Witcher 3?

Per il momento, pur essendo stata confermata e le riprese concluse, la terza stagione di The Witcher non ha ancora una data ufficiale. In un’intervista dello scorso dicembre lo showrunner della serie aveva parlato di almeno 8 mesi prima dell’uscita della nuova stagione. Le nuove puntate potrebbero arrivare il prossimo agosto nella migliore delle ipotesi, oppure a fine anno se la produzione deciderà di rimandare l’uscita.