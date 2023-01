The Witcher 3, è stata cambiata l’attrice di Ciri? Appare diversa già dalla seconda stagione

L’attrice che interpreta Ciri nella seconda stagione di The Witcher, Freya Allen, ha un aspetto diverso. Ecco spiegato il cambiamento della stagione 1 e della 2.

La prima stagione di The Witcher ha portato gli spettatori in un viaggio in cui Geralt di Rivia (Henry Cavill) ha sconfitto vari mostri, ha incontrato la potente maga Yennefer (Anya Chalotra) e ha finalmente incontrato Ciri (Freya Allan) dopo una lunga ricerca.

Il legame tra Geralt e Ciri mediante la Legge della Sorpresa è proseguito nella seconda stagione, con l’aggiunta di Yennefer alla loro famiglia allargata. Tuttavia, quando sono arrivate le prime immagini della seconda stagione, molti fan hanno notato che Ciri sembrava incredibilmente diversa da come era apparsa nella prima stagione e sono aumentate le ipotesi sul fatto che fosse stata sostituita.

La seconda stagione di The Witcher segue principalmente Yennefer, la quale finisce per incrociare le strade di Geralt e Ciri, tuttavia, Ciri era ancora al centro della trama. Il cattivo della seconda stagione, la Strega delle Capanne, voleva il corpo di Ciri per poter usare i suoi poteri e aprire un portale verso un’altra dimensione, scatenando dei mostri contro Geralt.

Una parte fondamentale della seconda stagione è stata l’ulteriore esplorazione del potere che si cela in Ciri, fino alla richiesta di unirsi alla Caccia Selvaggia dei Witcher. Il nuovo aspetto della giovane per la stagione 2 di The Witcher, in particolare le sue sopracciglia, hanno creato confusione in molti.

L’aspetto del personaggio è stato talmente cambiato che le persone si sono convinte che il personaggio di Freya Allen fosse stato sostituito. Ecco perché Ciri aveva un aspetto così diverso nella seconda stagione di The Witcher, se gli studios hanno trovato una nuova attrice per il ruolo chi interpreterà Ciri nella terza stagione di The Witcher?

Ciri è cresciuta tra le stagioni 1 e 2 di The Witcher e ha un aspetto completamente diverso

La stagione 2 di The Witcher molto più della storia della ragazza rispetto alla prima, ma il suo aspetto è sensibilmente diverso. Questo ha scatenato una serie di discussioni sul fatto che Netflix abbia sostituito l’attrice.

Tuttavia, la verità è un’altra, quelli che si stanno chiedendo chi interpreti Ciri nella seconda stagione di The Witcher potrebbero essere sorpresi di sapere che, ancora una volta, il ruolo è stato affidato a Freya Allan. Allora perché il suo aspetto è così diverso (soprattutto per quanto riguarda le sopracciglia)?

La spiegazione del cambiamento di aspetto è semplice: la giovane star è cresciuta notevolmente nell’arco di tempo in cui ha interpretato il personaggio più potente di The Witcher. Le riprese della prima stagione sono iniziate subito dopo il compimento del diciassettesimo anno di età della Allan, mentre la produzione della seconda stagione si è protratta fino al compimento dei suoi vent’anni.

Questo lungo intervallo di tempo, durante il quale la Allan è uscita dall’adolescenza, spiega perché Ciri appare così diversa nella seconda stagione.

L’attrice che interpreta Ciri è invecchiata di quasi due anni durante i ritardi della stagione 2 di The Witcher

Il cambiamento drastico dell’aspetto di Ciri nella stagione 1 e nella stagione 2 è diventato più evidente a causa dei ritardi nella produzione, le riprese sono iniziate originariamente nel febbraio 2020, quando l’attrice aveva 18 anni.

Molteplici interruzioni dovute al COVID-19 e un infortunio a Henry Cavill hanno causato gravi ritardi. Più di un anno dopo il ritorno al lavoro della Allan, le riprese della seconda stagione di The Witcher si sono concluse nell’aprile del 2021, quando mancavano solo cinque mesi al suo ventesimo compleanno.

Sebbene le circostanze alla base del visibile divario di età sullo schermo siano piuttosto uniche, le produzioni televisive e cinematografiche hanno regolarmente a che fare con pause prolungate tra le stagioni.

Fortunatamente, la terza stagione di The Witcher non ha avuto questo problema, evitando grandi ritardi, la terza stagione ha terminato le riprese nel marzo del 2022, quindi Freya Allen non è invecchiata così tanto tra una stagione e l’altra.

La storia di Ciri in The Witcher 3

La storia di Ciri nella terza stagione, basata sulle rivelazioni della seconda stagione, sarà un nuovo emozionante arco narrativo per la principessa. Ciri adesso è inseguita da più persone che mai.

Fringilla è sempre stata alla ricerca del bambino profetizzato, mentre gli elfi vogliono usarla per scatenare l’apocalisse sugli umani. Anche suo padre, altra grande rivelazione della seconda stagione di The Witcher, è in viaggio per darle la caccia.

Alla Caccia Selvaggia interessa che Ciri si unisca a loro, poiché i Cavalieri dell’Apocalisse sono convinti che lei sia una di loro, la storia di Ciri nella terza stagione di The Witcher seguirà lei e Geralt mentre deve decidere se unirsi all’Apocalisse o continuare il cammino insieme.

È stato anche pubblicato un riassunto della trama (via Twitter) che descrive ulteriormente il ruolo di Ciri nella storia. La giovane sarà braccata da quasi tutte le creature della terra, pertanto, Geralt e Yennefer dovranno tenerla nascosta. Nel frattempo, Yennefer guiderà la famiglia appena ritrovata alla fortezza di Aretuza per sbloccare il vero potere della ragazza.

Tuttavia, questo porta la squadra ad avere problemi, in quanto si ritrova ad affrontare esseri magici, corruzione e magia nera.

Ci sono stati importanti cambi di ruolo in The Witcher, ma non per Ciri

L’attrice della seconda stagione continuerà a interpretare il personaggio anche nella terza, ma per Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, la terza stagione sarà l’ultima. La quarta stagione di The Witcher è già in programma, ma al posto di Cavill ci sarà Liam Hemsworth nel ruolo del protagonista.

La scelta è stata ampiamente criticata dagli spettatori che si sono innamorati della versione di Cavill del personaggio, anche se resta da vedere se Hemsworth riuscirà a eguagliare o addirittura a superare la performance di Cavill.

La terza stagione di The Witcher ha anche rinnovato il ruolo di Crach an Craite – precedentemente interpretato da Blair Kincaid – il corpulento guerriero che si trovava al banchetto di Calanthe quando Geralt ha innescato la Legge della Sorpresa. Nella terza stagione, Crach an Craite sarà interpretato dall’attore di Game of Thrones e Vikings: Valhalla Johannes Haukur Johannesson.

A differenza del cambio di Geralt di Rivia, il rifacimento di Crach an Craite non sarà così sconvolgente per gli spettatori di lunga data della serie, perché almeno coinvolge un personaggio secondario che in precedenza era apparso in un solo episodio.

In ogni caso, dato che altri personaggi centrali come Ciri e Yennefer continueranno a essere interpretati dai loro attori originali, gli spettatori non dovranno preoccuparsi di casi analoghi di confusione nella terza stagione di The Witcher.