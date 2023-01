Treason 2: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

La miniserie tv targata Netflix Treason potrebbe avere una seconda stagione. Ecco tutte le informazioni che si sanno fino a questo momento.

*ALLARME SPOILER: QUESTO ARTICOLO CONTIENE DETTAGLI DELLA PRIMA STAGIONE*

La prima stagione di Treason è sbarcata sulla piattaforma streaming Netflix lo scorso 26 dicembre. La miniserie televisiva è composta da cinque episodi con una durata di circa 45 minuti l’uno. Lo sviluppo e l’uscita di una seconda stagione potrebbe essere un’eventualità probabile. Andiamo a vedere quali elementi abbiamo finora.

Qual è la data di uscita?

La prima domanda che tutti ci poniamo riguardo una nuova opera è: “Quando uscirà?” La risposta per la seconda stagione di Treason è ancora troppo vaga, dal momento che l’idea di fare un sequel è ancora del tutto ipotetica.

Ad ogni modo, se si dovesse optare per una data più o meno precisa, si potrebbe dire che l’uscita sarebbe prevista nel 2024. Dal momento che il regista Matt Chapman ha impiegato un anno per completare definitivamente la prima stagione, si potrebbe pensare all’anno 2024 per vedere il seguito.

Qual è la trama di Treason 2?

Considerando il fatto che una seconda stagione è ancora solamente un’idea, le possibili storie narrabili sono diverse. Ad esempio, potremmo vedere la storia di Kara Yusova e di quello che ha fatto per tradire il suo paese.

Oppure potremmo assistere alla vendetta di Maddy contro la sua ex collega e amica Dede Alexander, agente della CIA, che le ha assassinato il marito. O, addirittura, potremmo avere un prequel che racconta la missione di Adam e Kara a Baku e di come questo lavoro ha condizionato e cambiato le loro vite.

Abbiamo un trailer?

Come già detto, l’idea di una seconda stagione della miniserie tv Treason è ancora molto ipotetica. Quindi, di conseguenza, nessun trailer è ancora disponibile. Non appena l’azienda Netflix e il regista decideranno di confermare quest’idea, ipotetica ma plausibile, allora avremo anche un trailer ufficiale. Ma ci vorrà ancora del tempo.

Chi farà parte del cast di Treason 2?

Sempre parlando per vie ipotetiche, nel cast della nuova stagione potremmo rivedere alcuni volti noti. Ad esempio, le due attrici principali, ovvero Olga Kurylenko e Oona Chaplin, rispettivamente nei panni di Kara Yusova e Maddy De Costa. Charlie Cox, che interpreta Adam Lawrence, il protagonista, avrà poche probabilità di ricomparire, dal momento che è stato ucciso alla fine della prima serie.

A meno che la storia non implichi qualche flashback o ricordo che lo riguardano. Samuel Leakey e Beau Gadson, rispettivamente nel ruolo di Callum ed Ella, i figli di Adam e Maddy, Tracy Ifeachor, ovvero Dede Alexander, e Ciaràn Hinds nei panni di Sir Martin Angelis sono possibili candidati per il nuovo cast. Inoltre, quasi sicuramente, ci saranno altri nuovi personaggi invischiati in altrettanti nuovi tradimenti ed intrighi.

Chi sono i produttori di Treason 2?

Si deve utilizzare ancora il tempo verbale del condizionale, perché non si hanno informazioni certe sulla questione. Tuttavia, al 99% il regista sarà lo stesso della prima stagione, ovvero Matt Chapman, noto per film come Giochi d’adulti (1992) e La giuria (2003) e l’azienda Netflix.

In conclusione, per vedere la seconda stagione di Treason ci vorrà ancora un bel po’ di tempo. Nel frattempo, potete gustarvi i numerosi intrighi e tradimenti che caratterizzano questa miniserie tv inglese targata Netflix.