Novità per Black Mirror 6: cast, episodi e tutto quello che sappiamo

Lo scorso anno avevamo avuto la conferma del ritorno della serie distopica più amata dell’ultimo decennio. Finalmente ne sappiamo di più.

Black Mirror ipnotizza gli spettatori da più di dieci anni con i suoi scenari distopici. Non lavorano solo sull’effetto shock, ma fanno sorgere domande – o risposte – nello spettatore che questo neanche pensava di avere. La punizione che il protagonista ha subito è giusta? Avrei reagito allo stesso modo di questo personaggio? Penso che questa tecnologia sarebbe un bene o un male nella nostra società?

La serie di Charlie Brooker ha sempre dipeso fortemente dalla forza dei suoi episodi. Certo, vale per qualunque prodotto seriale, ma il suo essere antologica la priva degli effetti popcorn o cliffhanger presenti altrove. Se un episodio non funziona, non trarrà alcuna forza da quello che l’ha preceduto o quello che lo seguirà. Nel tentativo di trasformare questo punto debole in una forza, Black Mirror 6 ha messo la cura per gli episodi singoli al centro di tutto.

Quantità e qualità degli episodi di Black Mirror 6

La novità della sesta stagione sarà direttamente proporzionale a ciò che era accaduto con la quinta. Quest’ultima, sebbene vantasse nomi importanti e storie comunque valide, contava appena tre episodi dalla durata classica di circa un’ora. Stavolta pare che ci troveremo davanti una stagione ben più ricca: gli episodi saranno numerosi e avranno una “portata cinematografica, con ogni capitolo trattato come se fosse un film a sé stante”.

La notizia non cancella il problema sopra citato: se il concept e l’esecuzione dell’episodio non fossero all’altezza di Black Mirror, il risultato sarebbe solo un brutto episodio più lungo del solito. Il riferimento però alla cura con cui ognuno di questi verrà trattato ci rende fiduciosi che la sesta stagione segnerà un ritorno in grande dello show.

Il cast di Black Mirror 6

Anche i nomi che accompagnano queste news promettono molte cose; Black Mirror d’altronde ci ha abituato bene. Salma Hayek, eterna collaboratrice di Robert Rodriguez (sodalizio che tocca il picco in Dal tramonto all’alba), apparirà in questa stagione. Annie Murphy, vincitrice Emmy per Schitt’s Creek e recentemente nello show di Netflix, Russian Doll, anche parteciperà a Black Mirror 6.

Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld) ha già partecipato allo show in un cameo di USS Callister, dove sentiamo la sua voce alla fine dell’episodio, ma stavolta avrà un nuovo ruolo. Un altro nome è quello di Rory Culkin, figlio di Kit e fratello del famoso Macaulay. Ci saranno poi anche Danny Ramirez (Fanboy in Top Gun: Maverick), Zazie Beetz (Joker), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Kate Mara (The Martian) e Josh Hartnett (Il giardino delle vergini suicide).

Quando uscirà Black Mirror 6?

Non c’è ancora una data di uscita per Black Mirror 6, ma sappiamo che le riprese degli episodi sono in dirittura di arrivo o anche già chiuse per alcuni episodi, se tutto va bene dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Con tutto ciò che è successo e continua ad accadere nel mondo dal 2019 ad oggi, confidiamo che Brooker avrà molte storie da raccontare sulla nostra società.