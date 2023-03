Anticipazioni Buongiorno Mamma 2: svelata la data dell’ultima puntata

Buongiorno Mamma 2 dopo diverse peripezie sta per giungere al termine: ecco alcune anticipazioni e la programmazione della fiction targata Mediaset.

Buongiorno Mamma è una fiction Mediaset diventata molto celebre e seguitissima da tanti giovani che commentano tutte le puntate sui social. La fiction vanta la presenza di grandi attori come Raul Bova nel ruolo del protagonista Guido e Maria Chiara Giannetta in quello di sua moglie Anna. Buongiorno Mamma narra le vicende della famiglia Borghi su due piani temporali diversi dal 1995, quando la coppia si è conosciuta al presenta mentre sta affrontando molte difficoltà.

Genitori di quattro figli a causa dell’entrata in coma di Anna nel 2013 e della conseguente ingombrante presenza dell’infermiera Agata si iniziano a scoperchiare alcuni segreti rimasti per lungo tempo nascosti. La fiction è una bella combinazione tra mistero e commedia e forse proprio questa sua particolarità è la chiave del suo successo.

La seconda stagione della serie sta per giungere al termine e ora viene svelata la data della sua ultima puntata, dopo parecchi alti e bassi nella programmazione nel palistesto di Canale 5. I fan di Buongiorno mamma, quindi, rimangono in trepidante attesa per scoprire il finale della fiction ma forse aspetteranno un bel po’ prima di vedere un nuovo capitolo della sua storia.

La programmazione di Buongiorno Mamma

Buongiorno Mamma 2 è tornato come di consueto venerdì 10 marzo confermando le sue serate fisse. Le dodici puntate che compongono la fiction Mediaset hanno avuto quindi la seguente programmazione tenendo conto che ci sono due episodi per appuntamento. Mercoledì 15 febbraio c’è stata la première della fiction, proseguita poi ogni venerdì fino al 3 marzo.

In attesa di scoprire il finale di questa scoppiettante stagione è possibile confermare la data della fine di Buongiorno Mamma 2 prevista per venerdì 17 marzo con le ultime due puntate. Cosa succerà ai suoi protagonisti? Ci sarà un lieto fine per tutti i personaggi? Non resta che rimanere incollati allo schermo per scoprirlo.

Repliche ed Anticipazioni di Buongiorno Mamma

La seconda stagione di Buongiorno mamma va per il rush finale e nuove verità stanno per essere svelate: la famiglia Borghi non è perfetta come sembra e molti segreti sono pronti a trovare risposta. Sole ha scoperto di non essere figlia di Anna e Marco ma la sua madre biologica è Maurizia mentre sua sorella è Agata. Dopo esser scappata Sole torna dalla famiglia per affrontare le questioni irrisolte.

Secondo Agata Sole è figlia di Vincenzo e proprio il poliziotto è in procinto di scoprire la verità. La giovane donne vuole scoprire le sue origini per cui sarebbe più che determinata ad affrontare Vincenzo e a costringerlo a fare il test del DNA. Questo ferisce duramente Guido il cui timore di perdere sua figlia si fa sempre più forte mentre Anna ricorderà dei dettagli sconvolgenti che la riguardano successi pochi giorni prima del coma. Insomma, per i protagonisti della fiction le cose nel finale saranno estremamente difficili.