Loki Stagione 2: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La prima stagione di Loki è stato un tassello fondamentale per l’istituzione del Multiverso. Cosa accadrà nella seconda stagione?

Loki ha percorso molta strada. Da figlio adottivo di Odino, oscurato dalla sagoma di Thor e deciso a riprendersi ciò che gli spettava in Thor del 2011, il Dio dell’Inganno ha proseguito sulla strada dell’antagonista fino a The Avengers l’anno successivo e poi si è convertito man mano in un anti-eroe al quale il pubblico si è affezionato e per il quale ha tifato. Il trionfo di questo percorso è stata la serie a lui dedicata, omonima, uscita nel 2021.

Il finale di Loki aveva aperto la via per il Multiverso all’MCU, strada che hanno abbracciato a braccia aperte in particolare con l’introduzione di Doctor Strange. La nuova stagione avrà senza dubbio un ruolo importante nella gestione del suddetto Multiverso attraverso la TVA, Time Variance Authority.

Loki 2 nel puzzle dell’MCU

Ogni progetto dell’MCU è un pezzo di un puzzle, e quest’anno scopriremo dove si andrà a posizionare il pezzo di Loki 2. Il protagonista avrà a che fare con una Time Variance Authority alternativa dopo il finale della prima stagione e dovrà combattere per non far cadere l’ente in mani sbagliate. Tom Hiddleston, interprete di Loki, ha definito la seconda stagione come “la guerra per l’anima della TVA”.

Loki 2 farà parte della corrente Fase 5 dell’MCU e cadrà nelle vicinanze dei film Capitan America: New World Order e Thunderbolts. Anche le serie What If…?, Echo e Ironheart potrebbero apparire nella stessa finestra in quanto la loro data è ancora da destinare. La gestione delle linee temporali avrà conseguenze importanti per lo svolgimento delle Fasi 5 e 6 che culmineranno con la lotta a Kang di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Il cast di Loki 2

Nel cast ritroviamo i personaggi visti nella prima stagione, quindi i volti di Tom Hiddleston (Loki), Sophia Di Martino (Sylvie), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Renslayer), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Tara Strong (Miss Minutes) ed Eugene Cordero (Casey). Jonathan Majors potrebbe apparire nelle vesti di un’altra versione di Kang, o come era misteriosamente noto nella prima stagione, Colui Che Rimane.

Si uniscono al cast anche nuovi nomi: Rafael Casal (Blindspotting) e Kate Dickie (Il Trono di Spade) avranno dei ruoli non ancora noti, mentre Ke Huy Quan (I Goonies, Everything Everywhere All At Once) sarà un archivista della TVA. A seguito del suo ritorno sugli schermi dopo più di vent’anni di pausa, Quan avrà ancora a che fare con il Multiverso dopo l’esperienza nel film di Kwan e Scheinert.

Loki 2 non ha ancora una data ufficiale ma verrà rilasciata nella finestra di metà 2023. Come la prima stagione conterà 6 episodi e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+.