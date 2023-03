8 drink leggendari: diventati iconici grazie al cinema e alle serie TV | Eccoli

Alcuni cocktail sono diventati delle vere e proprie firme per un film, una serie o un personaggio: eccone 8 fra i più famosi.

Il diavolo sta nei dettagli, e quando si parla di personaggi leggendari è proprio grazie ai dettagli che ci rendiamo conto di come abbiano raggiunto questo status. Ci sono alcuni personaggi che sono così tanto veri e carismatici che hanno dei modi di fare tutti loro, un’auto riconoscibile o, a volte, un drink preferito. Può capitare che quel drink diventi per loro una firma immancabile; se si sposa poi con il loro carattere e l’atmosfera generale della storia, sappiamo di trovarci di fronte a qualcosa di iconico.

Ci sono stati centinaia di cocktail nella storia del cinema e della televisione. In questa lista infinita ce ne sono però alcuni che è impossibile dimenticare per l’impatto che hanno avuto sulla cultura pop o sulla loro storia. Basta pensare al fittizio Zafiro Añejo, la costosissima tequila di Breaking Bad e Better Call Saul diventata uno dei simboli dello show. Più di qualche brand si è sicuramente pentito di non aver accettato quella sponsorship. Ma parliamo di drink non solo iconici, ma anche reali.

1. Vodka Martini, James Bond

Snche da chi non ha mai visto un singolo film del franchise conosce James Bond. Ne conosce l’aspetto, il lavoro e probabilmente più di qualche famosissima scena. E con buone probabilità ha sentito parlare del “Martini secco, agitato, non mescolato”. La bevanda è forte e sofisticata, simbolo di Bond stesso.

Bond beve una rivisitazione della ricetta originale, con vodka al posto del gin, Vermouth Martini e buccia di limone.

2. Old Fashioned, Mad Men

Mad Men è una di quelle serie che ha alzato l’asticella della televisione negli ultimi anni. Vanta più di un personaggio memorabile ma il suo protagonista, il Don Draper di Jon Hamm, è la punta di diamante. Draper ha reso il suo Old Fashioned uno dei drink più bevuti nella realtà.

L’Old Fashioned è una miscela di bourbon e whiskey con una zolletta di zucchero e scorza di arancia o limone. Mad Men ha restituito fama a questo classico americano.

3. Cosmopolitan, Sex and the City

Il Cosmopolitan è un altro dei cocktail più diffusi, sia che gli acquirenti lo colleghino a Sex and the City oppure no. La storia di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda non poteva non andare a braccetto con questo drink dolce e fruttato.

Il Cosmopolitan parte dalla vodka e aggiunge succo di mirtillo e liquore Triple Sec, ottenendo il riconoscibile color rosa-rosso.

4. Mint Julep, Il grande Gatsby

Quando una grande storia va indietro negli anni è inevitabile che riporterà sotto i riflettori elementi fissi della cultura di un tempo. Tra le feste mozzafiato de Il grande Gatsby il Mint Julep trova un’assidua consumatrice in Daisy Buchanan, interpretata da Carey Mulligan nel film del 2013 con DiCaprio e Maguire.

Il Mint Julep è in grande prevalenza composto di bourbon e caratterizzato dalle rinfrescanti note della menta. Un drink significativo nel mondo proibizionista della storia di Fitzgerald.

5. White Russian, Il grande Lebowski

Il White Russian è la bevanda fissa del perdigiorno Jeffrey Lebowski. L’accessibilità del drink sia in termini di creazione che di consumazione la rende perfetta per il Drugo e la sua caratterizzazione.

Questa bevanda è fatta con vodka, liquore di caffè e panna, rendendola piacevole e leggera all’assaggio.

6. Assenzio, Moulin Rouge!

Dopo Il grande Gatsby troviamo un’altra pellicola di Baz Luhrmann, Moulin Rouge!. Anche qui ci troviamo in un contesto storico dettato da divieti ed eccessi, e l’assenzio rappresenta l’eccesso per eccellenza in campo alcolico.

La bevanda è famosa per il tipico color verde acceso e la gradazione alcolica molto alta, rendendola uno dei drink più difficili con cui confrontarsi.

7. Burrobirra, Harry Potter

Il mondo di Harry Potter trova grande forza nella sua immersività. I fan non seguono solo la storia ma vorrebbero entrare a far parte di quel mondo fatto di magia, stupore ed avventura. E la Burrobirra fa sicuramente parte di questa ultima categoria. La ricetta originale si può assaggiare nei musei e parchi a tema targati Harry Potter come ai Warner Bros. Studios di Wizarding World di Londra.

Se riuscirai a buttare giù tutto il boccale di questa birra con panna e burro potrai considerarti un vero mago.

8. French 75, Casablanca

Casablanca è un film immortale, un pilastro della Hollywood classica di Michael Curtiz ed una delle più belle storie d’amore del cinema ancora oggi. Più volte nell’opera fa la sua apparizione il French 75, drink che prende il nome dal cannone di artiglieria francese che risuonava negli anni in cui è ambientata la vicenda.

Il drink è molto meno aggressivo del cannone però: gin, champagne, succo di limone e sciroppo di zucchero lo rendono una bevanda elegante ed effervescente.