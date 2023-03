I Fantastici 4 sarà girato l’anno prossimo | Data di uscita e informazioni sul cast

L’MCU non ferma la sua esponenziale crescita e pianifica di includere altri supereroi fra cui i Fantastici 4, gli X-Men e Deadpool.

I Fantastici 4 sono stati il primo gruppo di supereroi Marvel e una delle testate più longeve ed importanti nella storia dei fumetti supereroistici. Sebbene negli anni abbiano perso la corona a favore di altri eroi come Spider-Man o Iron Man, rimangono una forza sia narrativa che letterale che l’MCU non può ignorare. Lo stesso Uomo Ragno, agli inizi della sua carriera, cerca i Fantastici 4 per comprendere meglio la vita da supereroe.

Il gruppo composto dal leader elastico Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa è arrivato più volte al cinema negli anni passati, ma con l’acquisizione da parte di Disney del gruppo Fox i diritti per la loro rappresentazione sono passati in mano di Iger e sono quindi utilizzabili per ampliare ancor più l’universo cinematografico più influente degli ultimi venti anni.

Che ruolo avranno i Fantastici 4 nell’MCU?

Se si parla di MCU non si può fare a meno che pensare agli incastri di personaggi e narrazioni che costituiscono le cosiddette Fasi. Nonostante la totale mancanza di dettagli sul film sappiamo che esso farà parte della Fase 6 ed anticiperà il climax composto da Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Possiamo quindi ipotizzare con discreta sicurezza che i Quattro saranno un’arma centrale per ribaltare la lotta contro Kang il Conquistatore, la nemesi corrente dei nostri paladini della giustizia.

Il loro coinvolgimento era d’altronde chiaro fin dall’apparizione di Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, o quantomeno una sua versione dalla Terra-838. Lì Mr. Fantastic è membro degli Illuminati, il gruppo di supereroi che hanno preso il posto degli Avengers per difendere il pianeta da qualsiasi minaccia, fra cui la corruzione dello stesso Strange. Nel film Mr. Fantastic è interpretato da John Krasinski (Jim Halpert in The Office).

Regia, cast e tutte le informazioni disponibili

Il film dei Fantastici 4 doveva essere diretto dal regista della trilogia MCU di Spider-Man (Homecoming, Far From Home e No Way Home) Jon Watts, ma questo ha ceduto l’incarico per prendersi una pausa dai film di stampo supereroistico. Il lavoro è passato quindi a Matt Shakman, regista di WandaVision e recentemente al lavoro su Godzilla and the Titans per un altro universo cinematografico, ovvero il MonsterVerse della Warner Bros.

Shakman ha dichiarato che le riprese cominceranno agli inizi del 2024 secondo schedule. Ha inoltre avvisato che data la fase ancora embrionale del progetto, qualsivoglia indiscrezione sul cast è da considerarsi rumor; lo stesso Krasinski ha dichiarato di aver preso parte a Doctor Strange per “giocare nella sandbox Marvel per un giorno”. Gli scrittori stavolta sono stati attenti, in quanto il suo personaggio era un Mr. Fantastic di un altro universo e non sarebbe un problema di continuità se in futuro avrà un altro volto.

Fantastic Four è previsto per il 14 febbraio 2025.