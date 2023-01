Ant-Man 3, finalmente è stato confermato il ruolo di Bill Murray nel film del MCU

Il ruolo di Bill Murray nel prossimo film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania è finalmente confermato, con l’attore che prende il posto di un personaggio oscuro.

Il ruolo di Bill Murray in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è finalmente confermato e vede il ritorno del regista Peyton Reed al timone, con Paul Rudd ed Evangeline Lilly che tornano nei ruoli principali.

A loro si aggiungono Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan Majors e Murray. Il pubblico sa che la Newton prenderà il ruolo di Cassie Lang e Majors quello di Kang, il nuovo grande cattivo del MCU, tuttavia, il ruolo di Murray finora era rimasto sconosciuto.

Grazie alla Marvel, una nuova e vaga sinossi, abbinata al trailer di Ant-Man 3, svela ciò che il film ha in serbo per gli spettatori. Oltre alla storia, conferma anche i ruoli di alcuni attori del film, come David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra e Murray nel ruolo di Lord Krylar. I fan avevano ipotizzato che Murray avrebbe potuto interpretare Krylar già quando era uscito il primo trailer del terzo capitolo, e ora quei sospetti si sono rivelati fondati.

La sinossi

“I partner supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a imbarcarsi in un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile”.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray nel ruolo di Lord Krylar. L’avventura fantascientifica uscirà nelle sale il 17 febbraio 2023″.

Chi è Lord Krylar?

Krylar è un personaggio oscuro, anche per i lettori di fumetti Marvel, poiché è apparso solo in un numero. Inoltre, non è mai stato associato ad Ant-Man, avendo fatto la sua unica apparizione in The Incredible Hulk #156 del 1972. Krylar era un personaggio secondario che ha trovato la sua fine in questo numero, uscendo alla fine con la stessa rapidità con cui è entrato.

La storia di The Incredible Hulk #156 vede Hulk rimpicciolirsi per entrare nel Micro-Verso, dove sta tornando per visitare un suo interesse amoroso, Jarella, sul piccolo pianeta di K’ai. Invece trova K’ai distrutto e Jarella rapita dal signore della guerra Visis. Krylar viene presentato come uno scienziato al servizio di Visis che ha creato una macchina in grado di manifestare fisicamente le paure più profonde delle persone; la sua macchina crea un Hulk fuori controllo.

Come Lord Krylar potrebbe entrare nella trama di Ant-Man 3

L’inclusione di Lord Krylar in Ant-Man 3 è probabilmente legata alla sua esistenza nel Micro-Verse del fumetto. Poiché Ant-Man and the Wasp: Quantumania sembra svolgersi in gran parte nel Regno Quantico, il personaggio si inserisce in modo semplice nella storia.

Tuttavia, data la natura oscura, la sua inclusione nel MCU potrebbe avere una posta in gioco più significativa, con la macchina che ha creato nei fumetti che potrebbe giocare un ruolo. Dato che Scott spera di riconquistare il tempo con sua figlia e Kang ha alzato la posta in gioco, un dispositivo che manifesta le paure di qualcuno potrebbe rappresentare un punto di forza della trama.

Però, vista la segretezza della Marvel, il pubblico potrebbe non conoscere tutti i segreti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania fino all’uscita del film nelle sale a febbraio.