Ant-Man 3 potrebbe essere nei guai e non uscire. Alcune foto allarmano i fan

Ant-Man and the Wasp: Quantumania le immagini mostrano Paul Rudd di nuovo sul set e fanno pensare che le riprese del film del MCU siano ancora in corso a poche settimane dall’uscita, il film potrebbe non uscire?

Le nuove foto del set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania lasciano intendere che le riprese del film del MCU sono ancora in corso a poche settimane dalla data di uscita prevista, con Paul Rudd che riprende il suo ruolo di Scott Lang.

Mentre Black Panther: Wakanda Forever ha concluso la Fase 4, i Marvel Studios stanno per dare il via alla Fase 5 con il trequel diretto da Peyton Reed. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà più epico dei suoi predecessori, in quanto riunisce il Team Ant-Man che si ritrova risucchiato nel Regno Quantico e si confronta con Kang il Conquistatore – il prossimo Thanos del MCU.

In seguito a una serie di cambiamenti di programma, Ant-Man 3 dovrebbe uscire nel febbraio del 2023, con l’avvicinarsi della prima, la promozione del film è in pieno svolgimento, con il cast che sta facendo il giro del mondo. Tuttavia, nuove immagini del set suggeriscono che il film del MCU sta ancora girando a poche settimane dall’uscita.

Ant-Man 3 è nei guai?

Negli ultimi anni, il termine “reshoots” è diventato un’indicazione del fatto che un film sia in difficoltà. Pellicole notoriamente controverse come Justice League e Suicide Squad sono state sottoposte a frettolosi reshoots che sono stati ampiamente discussi dopo le rispettive uscite.

Tuttavia, vale la pena notare che per i grandi blockbuster, le produzioni hanno solitamente previsto riprese e riprese aggiuntive nel loro programma, nel caso in cui i film necessitino di modifiche dell’ultimo minuto. Poiché le immagini di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mancano di contesto, è difficile dire quali siano le riprese aggiuntive dei Marvel Studios.

Detto questo, vale anche la pena notare che, poiché si tratta di una semplice inquadratura di Scott Lang che trasporta una scatola di quello che sembra essere Baskin Robbins, potrebbe trattarsi di qualcosa che ha un impatto minimo sulla narrazione del trequel.

Come si è visto nel trailer di Ant-Man 3, sembra che gran parte del film si svolgerà nel Regno Quantico, dove i Lang e i Pyms si scontrano con Kang il Conquistatore. Forse la scena che Rudd sta girando è solo a scopo comico, altrimenti potrebbe trattarsi di una ripresa d’ambientazione.

Certo, vedere un blockbuster ancora in fase di riprese a circa un mese dall’uscita potrebbe essere preoccupante, tuttavia, non è una novità per i Marvel Studios. La famosa scena post-credits Shawarma di The Avengers è stata girata solo dopo la prima del film.

Tutto lo stress e i preparativi dell’ultimo minuto sono valsi la pena, considerando quanto sia diventata iconica. Quindi, se i Marvel Studios sono stati in grado di farlo, è molto probabile che non ci sia nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda Ant-Man and the Wasp: Quantumania.