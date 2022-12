Ant-Man 3, uscito il nuovo trailer e svela un ulteriore minaccia derivante da Kang

I Marvel Studios hanno rilasciato un nuovissimo filmato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che sarà il primo film a lanciare la Fase 5 nel 2023.

Il nuovo filmato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania mostra l’imminente incontro di Scott Lang con Kang il Conquistatore. La Fase Quattro è ufficialmente giunta al termine, con Black Panther: Wakanda Forever e Guardiani della Galassia Holiday Special, usciti il mese scorso.

Con il 2022 che si concluderà tra poche settimane, il 2023 sarà un anno importante per i Marvel Studios, con Ant-Man, uno dei franchise più longevi, che giungerà alla fine della sua trilogia. Tuttavia, come Ant-Man and the Wasp, sono stati fissati i punti cruciali della trama di Avengers: Endgame, il sequel di Ant-Man farà lo stesso per i prossimi film di team-up degli anni a venire.

Con la Saga del Multiverso ancora in corso, i Marvel Studios hanno presentato uno sguardo speciale su Ant-Man and the Wasp: Quantumania al Comic Con Experience di quest’anno in Brasile. Il nuovo trailer ripercorre in parte l’eredità complessiva di Scott nel MCU e allo stesso tempo presenta nuove immagini del finale della trilogia, tra cui un altro assaggio di Kang il Conquistatore.

Perché Ant-Man 3 sarà cruciale per la saga del multiverso

Seguire la Saga dell’Infinito del MCU non è un compito facile, per usare un eufemismo, ma i Marvel Studios hanno suggerito con forza che la Saga del Multiverso eguaglierà o supererà l’iconico arco di Thanos costruito per oltre un decennio.

Dopo il debutto di Kang nel MCU durante la prima stagione di Loki, i Marvel Studios hanno dato un piccolo assaggio dell’enorme supercattivo di Jonathan Majors. Tuttavia, per quanto significativo sia stato il suo debutto nella serie Disney+, Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film del MCU ad approfondire il suo personaggio. Dati i legami del Regno Quantico con il Multiverso, la presenza di Kang nel prossimo film di Ant-Man è più che sensata.

Per quanto Ant-Man and the Wasp: Quantumania vuole concludere il franchise interpretato da Paul Rudd, è in realtà il vero inizio per Kang e il suo ruolo principale nella Saga del Multiverso. Poiché il MCU affronta varianti in infinite realtà, Ant-Man and the Wasp: Quantumania riesce a fare qualcosa di unico, raccontando la storia non solo di una, ma di diverse iterazioni di Kang. Anche se non è stato confermato quante varianti appariranno, è difficile immaginare che i Marvel Studios non facciano interpretare a Majors diverse versioni del suo cattivo.

Mentre la Fase Sei sarà la fase di massima espressione di Kang, soprattutto in Avengers: The Kang Dynasty e, molto probabilmente, Avengers: Secret Wars, resterà comunque emozionante scoprire fino a che punto si spingerà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Con la capacità di spingersi oltre nel Multiverso, c’è molto da aspettarsi da Kang, soprattutto con un personaggio di talento come Majors che lo interpreta.

Resta da vedere dove apparirà dopo Ant-Man 3, è lecito ipotizzare che apparirà almeno in uno, se non due, altri progetti del MCU prima di essere protagonista di Avengers: The Kang Dynasty. Mancano pochi mesi all’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nelle sale, quindi presto il MCU avrà un’idea più precisa di cosa aspettarsi da Kang.