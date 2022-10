Ant-Man and the Wasp: Quantumania, analizziamo il trailer per scoprire ogni dettaglio

Il Regno Quantico sembra proprio un posto strano e il trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci da più che un assaggio di quello che ci aspetta.

I Marvel Studios hanno finalmente rilasciato il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film che darà il via alla Fase 5 e svelerà come il Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors diventerà il prossimo villain del franchise.

Come previsto, il film riporta Evangeline Lilly nel ruolo di Hope Van Dyne/The Wasp, Paul Rudd in quello di Scott Lang/Ant-Man, Michael Douglas in quello di Hank Pym e Michelle Pfeiffer in quello di Janet van Dyne. Il filmato ci offre anche la migliore presentazione di Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, la figlia di Scott, destinata a diventare la supereroina Stature. Ora che il trailer è disponibile, è giunto il momento di analizzarlo fotogramma per fotogramma per scoprire i segreti dell’attesissimo film del MCU.

Una vita umile a New York

Nonostante abbia contribuito a salvare il mondo un paio di volte, Scott conduce ancora una vita umile a New York. Passeggia per le strade con i suoi soliti vestiti e la gente non gli chiede autografi. Purtroppo, questo significa che l’Avenger è ancora al verde e per lo più anonimo, proprio come in Avengers: Endgame quando Smart Hulk (Mark Ruffalo) ha cercato di convincere alcuni bambini a fare una foto con Ant-Man per pietà.

Più avanti nel trailer, Scott verrà addirittura scambiato per Spider-Man, a dimostrazione di come il mondo ignori le sue gesta e abbia effettivamente dimenticato Peter Parker (Tom Holland) dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Il dipendente del mese

Essere un Avenger ha però i suoi vantaggi: Scott viene infatti incoronato “Impiegato del secolo” da Baskin-Robbins, la gelateria in cui ha cercato di trovare lavoro dopo essere uscito di prigione. Nel primo Ant-Man, Scott viene licenziato dopo che il direttore del negozio scopre la sua fedina penale, ma sembra che tutto sia perdonato. Forse Scott potrebbe anche ottenere una fornitura a vita di Mango Fruit Blast.

Hope riceve un riconoscimento

Nel trailer, Scott e Hope partecipano a un elegante evento di gala. Tuttavia, non sembra essere legato alla loro carriera di supereroi. L’evento è per un premio di scienza globale, il che significa che probabilmente è stata Hope a essere invitata. Inoltre, è incredibile che il Marvel Cinematic Universe tenga in grande considerazione i suoi scienziati.

Cassie il genio

Il nuovo trailer mostra come Cassie sia un ingegnere geniale in grado di costruire gadget meravigliosi, è anche determinata a seguire la tradizione della famiglia esplorando il Regno Quantico. Scott ha perso cinque anni di vita di Cassie dopo essere rimasto bloccato nel Regno Quantico fino agli eventi di Endgame, e sarà interessante sapere come si svilupperà il loro rapporto.

Radiofaro quantico

Nel trailer, Cassie ha costruito un Quantum Beacon, un’antenna in grado di inviare segnali al Regno Quantico in modo che gli esseri submolecolari possano chiedere l’aiuto degli eroi. Sulla carta sembra una buona idea, visto che Ant-Man e Wasp sono soliti avventurarsi in questa strana dimensione e un dispositivo che li aiuti a comunicare con il Regno Quantico è a dir poco comodo. Tuttavia, non tutti sono contenti dell’invenzione di Cassie.

Per Janet si prevedono guai

Janet ha trascorso decenni nel Regno Quantico, perciò quando afferma che l’invenzione di Cassie è una notizia terribile, tutti dovrebbero crederle. Janet teme che il segnale possa raggiungere una minaccia sconosciuta che abita il Regno Quantico, ovvero Ant-Man e Wasp: Quantumania rivelerà di più su quanto accaduto con la Wasp originale.

Considerando che il cattivo principale del film è Kang, forse Janet lo ha aiutato a costruire le armi necessarie per la sua invasione del tempo quando Avengers: The Kang Dynasty arriverà nelle sale. Janet dimostra subito di avere ragione: il dispositivo di Cassie risucchia l’intera famiglia nel Regno Quantico e la divide in due nuclei.

Momento padre-figlia

Mentre sono divisi dagli altri, sembra che Scott e Cassie avranno un po’ di tempo da soli per esplorare lo strano e frammentato paesaggio del Regno Quantico. Purtroppo, il Regno Quantico non sembra molto diverso dai pianeti alieni, ma si spera di poter vedere ulteriori dettagli di questa dimensione alternativa.

Chi sono questi personaggi?

Sebbene il Regno Quantico abbia un aspetto piuttosto generico, ha il suo cast di personaggi variopinti. Non sappiamo ancora chi sia il robot, ma dato che il Microverso ha una lunga tradizione nella costruzione di androidi, potrebbe essere una rivisitazione azzardata di Microtron o Biotron. Probabilmente lo scopriremo solo il prossimo febbraio, quando il film arriverà nelle sale.

Janet la guida

Mentre Scott e Cassie troveranno una compagnia indesiderata, Hope e Hank saranno guidati da Janet attraverso il Microverso. Dal momento che lei vi ha trascorso decenni, conosce tutti i luoghi più importanti del Regno Quantico e il fatto di ritenere che debbano nascondersi non promette nulla di buono per la squadra.

Che cosa sta facendo Kang?

Un rapido fotogramma ci mostra Kang il Conquistatore mentre sfoggia il suo costume accurato e accende una macchina dall’aspetto strano. Non sappiamo a cosa serva, ma probabilmente è legata al suo piano di conquistare l’intero Multiverso assaltando il tempo.

Esiste un legame con Shang-Chi?

Kang ha anche costruito un’intera città all’interno del Microverso, è curioso notare il tema della città ad anelli, dato che ogni struttura sembra utilizzare questa forma. Potrebbe essere collegato ai Dieci Anelli di Shang-Chi (Simu Liu)? Sappiamo che i Dieci Anelli non provengono dalla Terra, dallo spazio o dalla storia mistica. Potrebbero quindi provenire dal Microverso?

L’esercito di Kang

Kang non solo ha una città da governare, ma ha anche radunato un esercito per aiutarlo a diventare il Conquistatore del MCU. Ogni eroe ha bisogno di una schiera di persone senza volto per combattere nella battaglia finale di un film, e sembra che stiamo per incontrare gli scagnozzi che diventeranno il sacco da boxe per il resto della “Saga del Multiverso”.

Chi interpreta Bill Murray?

Abbiamo anche sbirciato il misterioso ruolo di Bill Murray in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Non sappiamo chi interpreterà, ma abbiamo sentito l’assenza di MODOK, un cattivo molto amato dai fan che apparirà anche nel trequel. Murray potrebbe quindi interpretare l’umano che diventerà MODOK? Solo il tempo ce lo dirà.

Ant-Man sopravviverà alla battaglia contro Kang?

Come previsto, Ant-Man dovrà prepararsi a combattere contro Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tuttavia, poiché sappiamo che Kang rimarrà il grande cattivo del MCU per alcuni anni, siamo curiosi di vedere come finirà il loro scontro. Kang vincerà e ucciderà Scott? Questo porterà sua figlia a prendere il suo posto? O forse Scott accetterà di aiutare Kang a riportare la sua famiglia sulla Terra? Questo non sembra un conflitto che i Marvel Studios possono risolvere, quindi potremmo avere un finale inaspettato.

Si tratta di Stature!

Il trailer ci offre anche la migliore immagine di Cassie nella sua divisa da Stature. La locandina del film aveva già anticipato l’aspetto di Stature nel MCU, ma vederla in azione è fantastico.

Il Kang dei fumetti

Majors ha vestito i panni di Kang in Loki, quando interpretava una variante del personaggio nota come “Colui che resta”. Questa versione di Kang si è rivelata un pacifista determinato a impedire alle sue altre versioni di conquistare il Multiverso. Tuttavia, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vedremo Kang il Conquistatore con un look preso direttamente dai fumetti.

Il nuovo cattivo principale

Majors ha una cicatrice sul viso per differenziare il Conquistatore da Colui che resta. Tuttavia, il nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sottolinea anche come la star abbia avuto un approccio diverso al personaggio. Il nuovo Kang è freddo, calmo e terrificante. Sembra un degno successore di Thanos (Josh Brolin) e non vediamo l’ora che questo inizi a tormentare l’intero MCU.

Ecco tutto quello che possiamo captare dal trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film attesissimo uscirà nelle sale il 17 febbraio.

La sinossi ufficiale

Nel film, che dà ufficialmente il via alla fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp.

Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li porterà a superare i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Jonathan Majors si unisce all’avventura nel ruolo di Kang. Il regista Peyton Reed torna a dirigere il film; Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.