Super Mario Bros. Il Film, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Super Mario, l’immaginario idraulico protagonista dell’omonima serie di videogiochi, sta per tornare sul grande schermo nel nuovo film Super Mario Bros. Il film.

Dopo trent’anni dalla pellicola cinematografica Super Mario Bros., c’è grande attesa per il primo lungometraggio d’animazione che vede protagonista l’iconico personaggio dei videogiochi.

Super Mario Bros. Il film arriverà nelle sale cinematografiche la prossima primavera. Intanto per ingannare l’attesa siamo andati alla ricerca di informazioni e curiosità. Di seguito riportiamo quindi tutto quello che sappiamo finora.

Qual è la data di uscita?

La data di uscita nelle sale cinematografiche del film, inizialmente prevista per il 21 dicembre 2022, è stata posticipata alla primavera. La data esatta è fissata per il 7 aprile 2023. A seguito di un accordo NBC Universal Pictures del 2021 Super Mario Bros. Il Film, insieme ad altre pellicole Universal, sarà disponibile per lo streaming su Peacock dopo un paio di mesi dall’uscita nelle sale, ma non sappiamo ancora dove arriverà in Italia.

Le aspettative per il nuovo lungometraggio sono alte, soprattutto perché il precedente adattamento cinematografico del videogioco, risalente a tre decenni fa, si era rivelato un fallimento al botteghino incassando 38,9 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 42-48 milioni di dollari.

Il film live-action del 1993 Super Mario Bros., diretto dai coniugi Rocky Morton e Annabel Jankel, aveva visto come protagonisti Bob Hoskins nei panni di Mario e John Leguizamp in quelli di Luigi. La pellicola, la prima in assoluto ad essere tratta da un videogioco, fu però stroncata dalla critica soprattutto per le ambientazioni che si discostavano troppo da quelle del videogame.

Le critiche hanno coinvolto la trama, il tono incoerente e le deviazioni dal materiale originale; mentre sono stati elogiati gli effetti speciali, la direzione artistica e la recitazione del cast.

Super Mario Bros. Il film: il trailer

Il 6 ottobre alle ore 22:05 italiane è stato trasmesso in diretta il trailer del film. L’appuntamento per la prima video-anteprima ufficiale era stato diffuso tramite le pagine social Nintendo of America, sulle quali i fan erano stati invitati a partecipare all’evento che è stato un Nintendo Direct.

Le prime scene del film animato focalizzano l’attenzione sull’antagonista Bowser che si trova a fronteggiare un attacco da parte del regno dei pinguini, già apparsi nel videogioco Super Mario 64. La scena successiva mostra il protagonista nel momento in cui arriva nel Regno dei Funghi.

Qual è la trama?

Super Mario Bros è liberamente ispirato alle vicende del famoso idraulico, instauratosi nella cultura videoludica e popolare degli anni Ottanta. I dettagli della trama non sono naturalmente ancora noti; si sa solamente che rimarrà fedele alla serie di giochi originale.

Nel film del 1993 il protagonista salvava la principessa Daisy (interpretata da Samantha Mathis) dal malvagio Koopa (Dennis Hopper) che ambiva a convogliare il suo universo parallelo nel mondo umano.

Gli stessi videogiochi hanno una trama simile, con i due fratelli idraulici alle prese con combattimenti per sconfiggere i nemici e salvare le eroine femminili. Probabilmente la nuova pellicola porterà la storia in una direzione più moderna e psicologicamente definita.

Nel viaggio in un labirinto sotterraneo che dovrà compiere per portare a termine la sua missione, il protagonista si troverà probabilmente ad affrontare diversi ostacoli che lo porteranno a maturare su un piano psicologico. Ma per avere maggiori dettagli bisogna attendere l’uscita del film.

Qual è il cast?

Nella versione originale Mario è doppiato da Chris Pratt, la star della trilogia Guardiani della Galassia e di Jurassic World. Il fratello del protagonista, Luigi, è doppiato da Charlie Day; Anya Taylor-Joy darà la voce alla Principessa Peach.

Il cast vocale include poi Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad, Seth Rogen come Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco nel ruolo di Foreman Spike.

Le voci italiane, che possono già essere ascoltate nel trailer, saranno confermate solo in un secondo momento. Inoltre, Charles Martinet, doppiatore di Mario nei videogiochi Nintendo ma anche di Luigi e Wario, apparirà in vari ruoli cameo.

Regia e produzione

Qualche giorno prima della diffusione del trailer, Nintendo aveva condiviso la foto con il primo poster del film d’animazione Super Mario Bros.

Già da questa locandina era apparsa evidente la perfezione grafica dei personaggi per la prima volta in design animato 3D, resa maggiormente chiara dai fotogrammi del trailer. Lo stile d’animazione si pone sulla stessa linea di precedenti progetti di Illumination, portando ad alti livelli la qualità visiva, la direzione artistica e l’espressività dei personaggi.

La pre-produzione del film ha preso l’avvio nel 2018, mentre la produzione vera e propria è iniziata nel 2019. Il casting delle voci dei personaggi si è concluso nel 2021.

Il film è realizzato da Nintendo in collaborazione con il rinomato studio d’animazione Illumination, già produttore di Sing e Cattivissimo Me. La pellicola è diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic (creatori di Teen Titans Go! – Il Film) e basato sulla sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura e Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo).

Curiosità

Il personaggio di Super Mario, originariamente noto come Jumpman (dall’inglese, “l’uomo che salta”), fu ideato nel 1981 da Shigeru Miyamoto, autore di giochi nipponici. In poco tempo è diventato la mascotte, o personaggio ufficiale, dell’azienda giapponese di videogiochi Nintendo.

Il suo creatore inserì il nuovo personaggio in un videogame su Braccio di Ferro. Miyamoto sostituì il marinaio con l’idraulico e l’antagonista Bluto con King Kong, rinominato come Donkey Kong. Era l’inizio di un successo che sarebbe durato oltre quarant’anni.

Alcune curiosità riguardano gli attori che hanno prestato le voci ai personaggi.

Chris Pratt, per esempio, ha dovuto rifiutare di doppiare Sonic in Sonic – Il film (2020) per poter lavorare a questa pellicola.

Anya Taylor-Joy ha dichiarato di aver giocato ai videogiochi di Super Mario per poter interpretare meglio la Principessa Peach alla quale ha dato la voce.

Per Chris Pratt (Mario) e Charlie Day (Luigi) è il terzo film di animazione a cui lavorano insieme, dopo The LEGO Movie (2014) e The LEGO Movie 2: Una nuova avventura (2019).

Super Mario Bros. Il film è il sesto film d’animazione la cui colonna sonora è stata realizzata da Mychael Danna, che aveva già collaborato a Surf’s Up (2007), Il viaggio di Arlo (2015), Cicogne in missione (2016), La Famiglia Addams (2019) e Onward – Oltre la magia (2020).

La Nintendo sta già lavorando a un nuovo film animato, che probabilmente vedrà come protagonista Donkey Kong, anche se ancora nulla è stato confermato. Nel novembre del 2021 Seth Rogen, che in Super Mario Bros. doppierà Donkey Kong, ha riferito che avrebbe ripreso lo stesso ruolo in un film indipendente basato sul personaggio.