Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il trailer italiano, ecco Kang e il suo enorme esercito

Marvel rilascia ufficialmente il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che mostra per la prima volta il Kang interpretato da Jonathan Majors.

Il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato rilasciato e mostra Ant-Man (Paul Rudd) che combatte contro Kang il Conquistatore (Jonathan Majors). Il franchise di Ant-Man torna per dare il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe all’inizio del prossimo anno. Ant-Man 3 riunisce il team creativo principale e il regista Peyton Reed torna a dirigere la trilogia, la divertente serie del MCU sta adottando un approccio diverso con il trequel, poiché il film è stato descritto come più scuro. Si tratta di un cambiamento comprensibile considerando che nel film è presente Kang il Conquistatore.

C’è stata grande euforia per Ant-Man 3 da quando i Marvel Studios hanno confermato che il film della Fase 5 avrebbe incluso Kang come villain, il debutto di Jonathan Majors nei panni di Colui che resta nella prima stagione di Loki lo ha reso subito un cattivo molto amato dai fan, ma i piani della Marvel per lui prevedono ufficialmente anche il ritorno in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Si sa ancora poco sulle motivazioni di Kang in Ant-Man and the Wasp Quantumania, inoltre, c’è ancora un certo interesse nel vedere Evangeline Lilly tornare nei panni di Wasp e Kathryn Newton assumere il ruolo di Cassie Lang, che diventerà una supereroina.

Adesso i Marvel Studios hanno rilasciato il primo trailer prima della data di uscita prevista per febbraio 2023 e descrive la trama del film in cui la squadra di Ant-Man torna nel Regno Quantico e incontra Kang il Conquistatore, il filmato introduce non solo Kang, ma anche il suo enorme esercito e anticipa l’eventuale lotta tra Ant-Man e la minaccia del multiverso, inoltre, viene confermato anche il ruolo di Bill Murray.

Il trailer di Quantumania rende Kang uno dei villain del MCU di maggior rilievo

Il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania si concentra su varie parti del sequel, ma l’arrivo di Kang interpretato da Jonathan Majors è il più importante, presenta in modo intrigante questa variante come qualcuno che potrebbe essere più un amico che un nemico.

Lo si sente apparentemente fare un accordo con Ant-Man per riportare lui e il resto della sua famiglia a casa sani e salvi, ma non viene rivelato cosa voglia in cambio. L’idea che Ant-Man possa aiutare Kang è solo un altro segno di quanto sia grande la minaccia per il MCU, dato che il trailer di Ant-Man 3 suggerisce che ha un enorme esercito a sostenerlo e potrebbe manipolare Scott Lang per aiutarlo.

Dal momento che Ant-Man and the Wasp: Quantumania è solo una parte dei piani Kang della Marvel, il film sarà fondamentale per aiutare il MCU a definire ulteriormente il villain principale di Jonathan Majors per la Saga del Multiverso.

Sembra che dopo aver incontrato una versione pacifica di Kang in Loki, Ant-Man 3 potrebbe presentare una variante leggermente più sinistra. Il precedente filmato Ant-Man ha rivelato la storia di Kang che uccide gli Avengers. Questo potrebbe far sì che il sequel sia il luogo in cui il pubblico inizia a capire esattamente quanto Kang sia una minaccia terrificante per Ant-Man e gli altri Avengers.