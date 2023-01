Ballerina, lo spinoff di John Wick presenta il cast e la timeline

Il raggio d’azione dell’Alto Tavoliere è vastissimo nell’universo di John Wick, con Ballerina ne avremo un assaggio importante.

Il Continental e le sue organizzazioni affiliate collegano innumerevoli sicari di tutto il mondo in un complesso e tentacolare universo criminale sotterraneo fatto di regole e consuetudini, e anche se il più delle volte lo viviamo attraverso gli occhi di John Wick, ogni volta che scende in strada influisce sulla vita di tante altre persone.

Ana de Armas sarà la protagonista

Adesso, Lionsgate sta per raccontare una delle loro storie con Ballerina, uno spin-off per il grande schermo ispirato a John Wick. La storia sarà incentrata su una ballerina di danza classica intenzionata a vendicarsi delle persone che le sono state sottratte. Ufficialmente, Ana de Armas sarà la protagonista del prossimo capitolo e recentemente è stato annunciato che Norman Reedus, star di The Walking Dead, farà parte del film di John Wick. Se dovesse apparire, incrociamo le dita in vista di una scena che lo vede protagonista insieme a Keanu Reeves.

Anche Catalina Sandino Moreno e Gabriel Byrne reciteranno al fianco della de Armas, inoltre, Ian McShane riprenderà il suo ruolo in John Wick 4 come Winston, il direttore del Continental Hotel. Una notizia estremamente eccitante riporta che Keanu Reeves è in trattative per apparire in Ballerina nei panni del suo personaggio ovviamente, la de Armas sembra aver confermato la notizia, sottolineando che lei e Reeves hanno recitato insieme in alcune scene di combattimento.

Anjelica Huston riprenderà ufficialmente il ruolo del Direttore anche nel film di John Wick e sarà affiancata da Lance Reddick, che torna nel ruolo di Charon, uno dei concierge del Continental Hotel.

La produzione del film è stata avviata, la Lionsgate ha affidato la regia di Ballerina a Len Wiseman (Underworld, Die Hard – Vivere o morire). Secondo la star del franchise il film si svolge tra John Wick: Chapter 3 – Parabellum e l’imminente Chapter 4 e sarà incentrato su una giovane assassina che cerca di vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia, basandosi su un personaggio che abbiamo visto brevemente nel terzo film di John Wick.

Non è chiaro chi sia, ma come viene riportato, John Wick: Chapter 3 – Parabellum segna nei titoli di coda Unity Phelan come “Ballerina”. Phelan è una ballerina di danza classica di New York City che è stata vista esibirsi per la regia di Angelica Huston, ma non sappiamo con certezza se tornerà al fianco della Armas, di Reeves, Huston e McShane in qualche ruolo.

A parte Keanu Reeves nel ruolo di John Wick, la Huston è sempre stata il personaggio con maggiori probabilità di crossover, a capo della Ruska Roma di New York, un gruppo di orfani che ha addestrato sia come ballerini che come assassini, è stata punita per aver aiutato lo scomunicato John Wick a ottenere un passaggio sicuro per Casablanca.

Non solo Zero le ha pugnalato entrambe le mani dopo la sentenza del Giudice, ma molti dei suoi uomini sono morti durante l’attacco al suo teatro. Che si tratti di sangue o di adozione, quegli uomini uccisi potrebbero essere la famiglia che la ballerina vuole vendicare.

Shay Hatten, autore anche di John Wick: Chapter 3 – Parabellum, scriverà la sceneggiatura di Ballerina, inoltre, Emerald Fennell di Promising Young Woman è salita a bordo per contribuire alla stesura della sceneggiatura del film.

Quando esce Ballerina

A differenza della serie televisiva prequel The Continental, attualmente in fase di sviluppo, Ballerina dovrebbe avere un legame ancora più forte con il franchise. Non solo avrà una linea diretta con i film principali, ma amplierà anche il numero di gruppi pronti a fare la guerra all’Alto Tavoliere.

John Wick 3 si è concluso con il Bowery King interpretato da Laurence Fishburne pronto a ribellarsi all’onnipotente organismo di comando. Se altri gruppi si uniranno a loro e a John Wick, potrebbe non esserci modo per l’Alto Tavoliere di uscire da questa battaglia. Ballerina uscirà il 23 marzo 2023.